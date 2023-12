Eine Art vorgezogenes Weihnachtsgeschenk überreichte Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher jetzt seinen Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen einer kleinen Feier: ein frisch saniertes, etwa 300 Meter langes Stück Straße samt großzügigen, hell gepflasterten Plätzen links und rechts, einem neuen Zebrastreifen, einem eigens gebauten Kreisverkehr, einer Spur für Fahrräder, neu angelegten Parkplätzen und ebenen Straßenbelägen. Die Rede ist von der runderneuerten Bahnhofstraße, die offiziell eingeweiht wurde.

Gartenwirtschaften an beiden Enden des Schlossparks

Besonders erfreut zeigte sich der Bürgermeister davon, dass die Bäcker- und Gastronomiefamilie Einhauser sowohl das Café „Gleis 9“ im Kißlegger Bahnhof als auch einen alten Pavillon renoviert hat, „der sicher zu einem neuen Kommunikationsort in Kißlegg wird“. Der Pavillon bildet nämlich den Mittelpunkt eines neu geschaffenen Plätzchens direkt neben dem Bahnhof. „Das wird unsere Gartenwirtschaft“, verrät Bäckermeister Wolfgang Einhauser.

Ein Teil des Vorhabens wurde über das Leader-Programm der Europäischen Union gefördert, das Projekte unterstützt, die die Lebensqualität im ländlichen Raum erhalten, das Miteinander stärken und die Zukunftsfähigkeit von Dörfern sichern. Dieter Krattenmacher jedenfalls findet es „toll“, dass Zugreisende in Zukunft in Kißlegg gleich einladend empfangen werden und dass es an beiden Enden des Schlossparkes Gartenwirtschaften geben wird.

Die Gemeinde zahlt 1,6 Millionen Euro selbst

Der Zugang zum Schlosspark, der mit der Sanierung der Bahnhofstraße ebenfalls großzügiger gestaltet wurde, liegt allerdings im Moment noch im Winterschlaf. Hier fehlen noch eine entsprechende Bepflanzung, Bänke und eine Infotafel. „Das sind noch Restarbeiten, die wir zu erledigen haben“, so Krattenmacher. Ähnliches gilt für den Fahrrad-Unterstand gegenüber dem Bahnhof, der durch abschließbare Boxen ergänzt und noch frisch gestrichen werden soll.

Bürgermeister Dieter Krattenmacher (links) überreicht der Familie Einhauser (Wolfgang Einhauser, Mitte, und sein Schwiegersohn Frank Häge) die Leader-Plakette, die künftig im „Gleis 9“ darauf hinweisen wird, dass ein Teil der Renovierung durch Fördermittel der EU unterstützt wurde. (Foto: kbo )

Doch alles in allem erstrahlt die Bahnhofstraße in neuem Glanz, wirkt großzügiger und geräumiger und bietet Autos wie Bussen, Lkw, Fahrrädern und Fußgängern mehr Raum, um gut aneinander vorbeizukommen. Die Kosten für das Ganze belaufen sich auf etwas über 2,5 Millionen Euro. Durch Fördermittel des Landes reduzierte sich der Aufwand der Kommune auf 1,6 Millionen Euro.

Bürgermeister hatte schon 2005 einen Traum

„Das war die größte Investition der Gemeinde in diesem Jahr“, erzählte der Bürgermeister in seinem Grußwort. Die Ausgaben liegen etwas über dem eigentlichen Ansatz, man dürfe aber nicht vergessen, so Dieter Krattenmacher, dass das gesamte Jugendhausumfeld mit saniert wurde. Und auch der Fahrbahn- und Fußgängerbereich zwischen Bahnhofstraße, Bahnübergang und um das „Dreieck“ - so nennt man den Kreuzungsbereich von Schloss- und Bahnhofstraße - wurde kurzfristig noch in das Vorhaben einbezogen.

Schon als er 2005 Bürgermeister wurde, erinnerte sich Krattenmacher, habe er sich zum Ziel gesetzt, „hier etwas zu machen. Denn rund um den Bahnhof sah es merkwürdig aus“. Vor 13 Jahren habe man dann mit den konkreten Plänen begonnen und nun sei mit der neuen Bahnhofstraße die Ortskernsanierung rund um Schloss und Schlosspark im Wesentlichen abgeschlossen.

„Kein einziger hat sich beschwert“

Lediglich die Umgestaltung des Schlossparks stehe 2024 noch an. Jetzt könne man sich verstärkt anderen Themen zuwenden, wie etwa einer Ortsumfahrung, „bei der die Bahnhofstraße auch wieder eine Rolle spielen wird“, so Krattenmacher.

Zur Einweihung der neu hergerichteten Bahnhofstraße hatte die Gemeinde alle Anwohner eingeladen und ihnen einen Verzehrgutschein spendiert. Denn, so würdigte der Bürgermeister deren Beitrag, „sie haben all die Sperrungen und Einschränkungen stoisch durchgehalten“. Er bedankte sich ausdrücklich für deren Geduld und Gelassenheit - „kein einziger hat sich bei mir beschwert“ - obwohl sie wohl häufig nicht gewusst hätten, wie sie in ihr Haus, in ihren Betrieb oder in die Kirche kommen, wo sie einfahren oder parken sollten. Mit Blick auf die evangelische Kirche an der Bahnhofstraße witzelte Dieter Krattenmacher: „Wer dieses Jahr überstanden hat, ist fest im Glauben.“

160 Jahre alter Kanal per Zufall entdeckt

Gleichzeitig lobte der Verwaltungschef alle an Planung und Bau beteiligten Firmen und Büros, die das Vorhaben in der vorgesehenen siebenmonatigen Bauzeit „super hinbekommen“ hätten. Auch unliebsame Überraschungen wie der Fund eines rund 160 Jahre alten unterirdischen Kanals oder die Altlasten, die zum Vorschein kamen, konnten die Planer und Bauarbeiter nicht stoppen. Nach sieben Monaten präsentierten sie jetzt „ihre“ Straße, die nicht nur einen neuen Anstrich, sondern auch zusätzliche belebende und funktionale Elemente erhalten hat.