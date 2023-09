Es hat zwar nicht ganz gereicht für Emilia Müller aus Kißlegg, die beim diesjährigen „Dein Song für Eine Welt“-Wettbewerb mitgemacht hat. Die 14-Jährige landete bei der Publikumsabstimmung aber immerhin auf Platz 8 ‐ bei insgesamt 674 eingereichten Liedern. Ob sie vielleicht doch noch eine Chance hat, mit ihrem „Friedensschrei“ auf die Wettbewerbs-CD zu kommen, entscheidet nun eine Fachjury.

Gesangsschülerin an der JMS Wangen

„Es ist zwar schade, dass es nicht gereicht hat, aber ich bin trotzdem froh, dass ich es so weit nach vorne geschafft habe“, sagt Emilia.

Die Schülerin des Salvatorkollegs in Bad Wurzach nimmt an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu bei Corinne Choi-Schutz Gesangsunterricht. Die Schülerin hatte fleißig Werbung für ihr selbst komponiertes Lied gemacht, das sie bei „Dein Song für Eine Welt“ einreichte. Der Wettbewerb richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 25 Jahren, die sich musikalisch mit Themen globaler Entwicklung auseinandersetzen. Emilias „Friedensschrei“ setzt sich mit Krieg und Flucht auseinander.

Weitere Chance auf ein professionelle Songaufnahme

Am Ende hätten ihr 90 Stimmen auf den fünften Platz, der letzte, der noch mit einer Prämierung aus dem Publikumsvoting hervorging, gefehlt, berichtet Emilia. Jetzt hofft sie, dass die Hauptjury ihr Lied mit in die nächste Runde nimmt, und sie möglicherweise darüber noch einen Platz auf der Wettbewerbs-CD samt professioneller Aufnahme ihres Lieds bekommen kann.

Und falls es nicht klappt? Dann hat Emilia auch so einiges aus der Wettbewerbserfahrung gelernt, zum Beispiel, „dass es nicht immer der erste Platz sein muss. Allein schon seinen Song mit der Welt zu teilen, ist richtig schön ‐ wenn das wertgeschätzt wird und Menschen mir zurückmelden, dass meine Worte sie erreicht haben.“