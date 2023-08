Die Partnerschaft zwischen Kißlegg und Le Pouliguen in der Bretagne lebt. Das hat die Delegationsreise von 110 Allgäuern an die französische Atlantikküste am vergangenen Wochenende deutlich gezeigt. Wie die Organisatoren mitteilen, stand neben einem offiziellen Empfang anlässlich des fünfundvierzigsten Jahrestags die Ausrichtung des Weizenbierfests im Vordergrund.

Bierfest und Weinfest wechseln sich ab

Die Städtepartnerschaft zwischen der Allgäugemeinde und Le Pouliguen besteht seit 1978. Sie ist geprägt durch Schüler– und Jugendaustausche sowie Begegnungen zwischen Bürgern über eine Entfernung von 1200 Kilometern. In Le Pouliguen ist der Bürgermeister kraft Amtes Vorsitzender des Partnerschaftsvereins, wobei die Organisation in Händen seiner Stellvertreterin, Brigitte Lamarthe, liegt. Die Grundlage wurde mit einer Initiative des Gemeinderats 1971 gelegt. 1975 kam es zum Kontakt mit Kißlegg, auf den im Jahr darauf der erste Schüleraustausch folgte. 1977 fuhren die Fußballer der SG Kißlegg an die Atlantikküste. Seit 1978 gibt es den regelmäßigen Austausch von Delegationen, aus dem schließlich das Bierfest in der Bretagne und das Weinfest in Kißlegg im zweijährigen Turnus entstanden.

Am vergangenen Wochenende nun waren Kißlegger wieder zu Gast in Le Pouliguen. Bereits vor dem offiziellen Beginn des Bierfests am Sonntag seien erste Besucher vom ungewohnten Treiben im kleinen Stadtpark angelockt worden, heißt es in der Pressemitteilung. Als um elf Uhr der Musikverein Kißlegg mit einem flotten Marsch das Startsignal gab, strömten Hunderte von Einheimischen und Urlaubern herbei. Einig sei man sich auf beiden Seiten, dass die Musik einen Schlüsselfaktor für das Gelingen bildet. Jedes zweite Bierfest wurde bislang vom Musikverein Kißlegg begleitet, dazwischen kamen abwechselnd Kapellen aus der Umgebung zum Zuge.

Musiker unterhalten mit fetzigen Stücken

Warum die anstrengende Reise nach Le Pouliguen bei Blaskapellen in und um Kißlegg so beliebt ist, habe sich im Laufe des Abends auch über die Auswahl der Stücke erschließen lassen. So hätten bei „Simply the best“ die ersten Zuhörer leise zu wippen begonnen, „It’s raining, man“ habe Disco–Stimmung verbreitet und beim „Highway to hell“ sei das inzwischen vorwiegend junge Publikum nicht mehr zu halten gewesen.

Dabei war die Ankunft am Freitag unter denkbar schlechten Vorzeichen gestanden: Wie aus Eimern goss es, als die 41 Musiker ihre Instrumente und ihre Tracht ausluden. Rasch hatte sich aber eine Kette aus Franzosen und Deutschen gebildet, mit der die empfindliche Fracht weitgehend trocken über die gut hundert Meter zur Unterkunft befördert wurde. Der traditionelle Fanfarenzug an der Uferpromenade, mit dem die Kapellen ihre Visitenkarte abgegeben und auf das Fest aufmerksam macht, wurde so kurzerhand auf den Folgetag verschoben.

Bürgermeister fordern zu Einsatz für Demokratie auf

Am Samstag fand auch der offiziellen Teil im Garten des Rathauses statt. Laut Pressemitteilung hob Le Pouliguens Bürgermeister Norbert Samama den Einsatz für Freiheit und Demokratie hervor und wünschte sich, dass sich generell wieder mehr junge Menschen engagierten. Auch Dieter Krattenmacher habe dazu aufgerufen, rief laut Pressemitteilung dazu auf, „gegen das Gift anzugehen, das sich überall in Europa anschickt, Freundschaften zu trennen“. Der älteren Generation komme dabei eine Schlüsselrolle zu. Die auch der Pandemie bedingten Pause geschuldete Rekordbeteiligung von über 100 Kißleggern stimme ihn dabei zuversichtlich.

Neues Team der Kißlegger Organisatoren vorgestellt

Die Gäste der Partnerstadt werden zum großen Teil privat untergebracht. Auf deutscher Seite hatte noch das ehemalige Führungsteam um Ursula Förstl und Nikola Nagel die Vorbereitungen gestemmt, die sich über fast ein Jahr hinzogen. Harald Brugger als neuer Vorsitzender und seine Stellvertreterin Birgit Wiest als Übersetzerin stellten beim Empfang das neue Team vor.