Normalerweise drehen sich die Reden der Fraktionssprecher zum Haushaltsplan einer Gemeinde um die Inhalte des Zahlenwerks. Aber es sind keine normalen Zeiten. Das wurde auch in der jüngsten Ratssitzung in Kißlegg deutlich. Dort holte GOL-Fraktionsprecher Andreas Kolb nämlich weit aus: Demokratiekrise, AfD-Sprech bei Bauernprotesten und Grünen-Bashing waren Themen, die ihn beschäftigten. Vielleicht, so Kolb, „müssen wir uns daran gewöhnen, dass Krise der Normalfall wird“.

Rekord-Investitionen über 20 Millionen Euro geplant

Mit einem Investitionsvolumen von rund 20 Millionen Euro kommt der Doppelhaushalt der Gemeinde Kißlegg für die Jahren 2024 und 2025 daher. Am Mittwochabend hat ihn der Rat beschlossen - und damit das „Aufgabenbuch“ für die kommenden beiden Jahr zwischen Breitbandausbau, Löwensanierung und Sporthallenertüchtigung gesetzt. Aus den Reihen der Räte war unisono Lob und Dank für die Arbeit der Kämmerei zu vernehmen. Wenn es wohl auch berechtigte Zweifel an der Umsetzbarkeit des Mammutprogramms gibt. Denn welche kleinen Krisen (Stichwort: Personalengpass im Planungsbüro) und welche großen die Zukunft bringt, weiß wohl keiner vorherzusagen.

Bereits bekannte Krisen nahm indes GOL-Fraktionssprecher Kolb einleitend in seiner Haushaltsrede in den Blick. Diese Themen, so gestand er, beschäftigten ihn dieser Tage mehr als der Doppelhaushalt. Dabei nannte er etwa die Finanzkrise, Pandemiejahre und aktuell zwei Kriege, die das Potenzial hätten, die Welt ins wirtschaftliche Chaos zu stürzen. Der zum Normalfall werdende Krisenfall mache „vielen Menschen Angst und nicht wenige wenden sich von den demokratischen Institutionen ab“.

Auf Bauerndemo verteilter Flyer in der Kritik

Themen wie der Klimawandel gerieten ob all der anderen belastenden Themen in den Hintergrund. In diesem Zusammenhang ging Kolb auf einen Flyer ein, der bei einer Demonstration der Bauern in der Region verteilt worden sei, auf dem von Klimahysterie die Rede gewesen sei. „Man kann diskutieren, ob man den Zustand als Klimanotstand oder -katastrophe bezeichnen kann, aber sicher nicht als Klimahysterie.“ Der Flyer habe zudem weitere Aspekte erwähnt, die er eindeutig der AfD zuordnet. Deshalb richtete Kolb einen Appell an die Demonstrierenden, sich „nicht zu Helfern der AfD“ zu machen.

Dass die Grünen dieser Tage vor allem in den Sozialen Medien herabsetzend kritisiert würden, machte Kolb, der für die Grünen im Kreistag sitzt, ebenfalls zum Thema. „Aus meiner Sicht entlarvt das Bashing der Grünen die Haltung vieler, sich bei unvermeidbaren Veränderungserfordernissen wie der Klima- und Energiepolitik, einfach wegzudrücken.“ Die Grünen hätten Themen in den Fokus gerückt, die in den politischen Ären zuvor blockiert wurden.

Kein erneuter Antritt für den Kißlegger Gemeinderat

Mit seinen Worten schien Kolb einen Nerv zu treffen. Schon nach wenigen Sätzen hätte man im Saal eine Stecknadel fallen hören können. Dass er zum Ende seiner Rede noch bekannt gab, sich nicht erneut als Gemeinderat zur Wahl zu stellen, sorgte unter den Räten für raunendes Gemurmel. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ nannte Kolb als Grund, dass er nicht mehr die Zeit für zwei politische Mandate aufbringen könne und er erneut für den Kreistag kandidieren wolle.

Vom Rückzug aus dem Gemeinderat zeigte sich Bürgermeister Dieter Krattenmacher unangenehm überrascht. In der Tat werden dem Vernehmen nach viele Räte aus persönlichen und Altersgründen nicht mehr kandidieren. Mit dem nun beschlossenen Haushalt für die kommenden beiden Jahre sind die Leitplanken für das zukünftige Gremium indes bereits ein gutes Stück weit gesetzt.

Aus den Haushaltsreden der Fraktionen

Von einem „prall vollen Investitionsprogramm“ sprach Christoph Dürr, CDU-Fraktionssprecher. Er betonte die finanziell gute Lage dank unverhoffter Mehreinnahmen, verwies aber auch auf Einsparungen aus nicht Umgesetztem: Mit Löwen, Kläranlage und Breitbandausbau etwa, „da wollten wir bereits mehr umgesetzt haben“. Mit den eingeplanten 20 Millionen Euro werde sich „vieles verbessern, wenn die Investitionen in zwei Jahren umgesetzt sind.“

Christoph Dürr ist Sprecher der CDU-Fraktion im Kißlegger Gemeinderat. (Foto: pau )

Er sprach neben anderem die Kinderbetreuung an, aber auch neue Schülertoiletten der Realschule. Zweifel hegte er daran, ob tatsächlich alles umsetzbar sei, Verzögerungen gebe es immer wieder und barrierefreie Bushaltestellen, für die 500.000 Euro eingestellt seien, kämen etwa nur, wenn Zuschüsse flössen. Als Zukunftsaufgaben nach 2025 nannte er Wohnen, Wärmewende, Strandbad und Südspange. „Wir werden also zusätzliche Gelder benötigen. Wenn unser Gewerbegebiet einmal geboren werden könnte, würde das sicher dazu beitragen.“ Dürr beantragte, sich der Gestaltung der Kreisverkehre am Ortseingang anzunehmen, für die zwar das Land zuständig sei: „Dem sind die nachvollziehbarer Weise ziemlich Wurst, und so sehen sie halt auch aus.“

„Die Aufgaben sind so groß wie nie zuvor“, befand Detlef Radke, FWK-Fraktionssprecher, in seiner Rede zum Kißlegger Doppelhaushalt 2024/25 mit Blick auf 20 Millionen Euro, die die Gemeinde in den kommenden beiden Jahren investieren, und wofür sie acht Millionen Euro aus den Rücklagen entnehmen möchte. Radke verwies dabei auf die größten Posten: Grunderwerb (insgesamt knapp 1,9 Millionen Euro, Anm. d. Red.) im Schorren, Zaisenhofen und dem ehemaligen Omira-Käserei-Gelände. Er benannte indes auch künftige Großprojekte, die noch keinen Eingang ins Zahlenwerk fanden wie die Ostumfahrung, die Bahnunterführung und Ikowa.

Detlef Radke ist Sprecher der FWK-Fraktion im Kißlegger Gemeinderat. (Foto: pau )

„An Arbeit wird es dem neuen Gemeinderat also nicht fehlen. Kandidieren Sie daher zum Wohle unserer Gemeinde, denn es sind wichtige Herausforderungen“, appellierte Radke, der selbst nach 44 Jahren als Kißlegger Gemeinderat nicht nochmals antritt. Zwei wichtige Zukunftsaufgaben seien die Gründung eines Fördervereins Friedhofskapelle, sowie eine intensivierte Investorensuche für den Bau von Sozialwohnungen in der Fürst-Erich-Straße. Und auch ein Radweg östlich der Le-Pouliguen-Straße steht auf der FWK-Wunschliste.

Josef Kunz, SPD-Fraktionssprecher, sah Kißlegg in der Situation, dass das umfangreiche Investitionsprogramm „vermutlich an der Fülle der Aufgaben und nicht am Geld scheitern wird“. Man müsse, sagte er indes mit Blick auf die zuletzt sehr guten Steuereinnahmen kein Hellseher sein, um zu sehen, dass die Konjunktur nachlasse. Nach 2025 müsse daher neu abgewogen und auf Sicht gefahren werden.

Josef Kunz ist Sprecher der SPD-Fraktion im Kißlegger Gemeinderat. (Foto: pau )

Sollte die Konjunktur einbrechen, seien die geplanten Investitionen auch eine Förderung der heimischen Wirtschaft. Kunz warnte vor weiteren Neubaugebieten, die selbstgemachten innerörtlichen Verkehr noch erhöhten. Er hob die rund 42 Prozent der Personalausgaben des Doppelhaushalts hervor, die für Kinderbetreuung eingestellt sind: „Die SPD-Fraktion steht voll hinter diesen Ausgaben.“ Er lobte die Pläne zum Erweiterungsbau für den Kindergarten St. Hedwig und dem Umbau des Hauses Bauser für den Waldorfkindergarten. Gut angelegt sieht er auch das Geld für den Löwen und damit die Ortsmitte, für die Feuerwehr und den Breitbandausbau. „Endgültig ein neues Kapitel aufgeschlagen“ sei, wenn mit der Südspange begonnen werde, und es nach Fertigstellung im Ortskern teils Verkehrsberuhigung ergebe.

Neben seinen Worten zum aktuellen Geschehen nahm Andreas Kolb, GOL/ELK-Fraktionssprecher, auch den Haushalt in den Blick. Eine Liquidität von rund elf Millionen Euro zum Jahresende 2023 sei dank erfreulich hohen Gewerbesteuereinnahmen und wegen verschobener Projekte vorhanden. Und die geplanten Projekte ohne Probleme zu finanzieren. Ab 2026 stünden allerdings finanzielle Herausforderungen und gleichzeitig weitere Investitionen - er nannte die Kläranlage und die Grundschule mit Ganztagsbetreuungsanspruch - an. Kolb sprach den Klimawandel an. Dabei erinnerte er an die jüngste Überschwemmung der Kläranlagenstraße.

Andreas Kolb ist Sprecher der GOL/ELK-Fraktion im Kißlegger Gemeinderat. (Foto: pau )

„Das hat Folgen für die Planung und Baukosten der angedachten Südspange.“ Am energiepolitischen Leitbild „sollte mit mehr Nachdruck gearbeitet werden“. Zu klären sei, wo auf kommunalen Dächern noch Solaranalgen installiert sind, und wo der Gemeinderat Möglichkeiten für weitere Freiflächensolaranalgen sehen. Zum kontrovers diskutierten Thema Windkraft müsse die Gemeinde ihr eingeschränktes Mitspracherecht nutzen, aber es müsse „den Bürgern erklärt werden, das wir diese privilegierten Vorhaben nicht verhindern können.“