Der viele Regen zu Wochenbeginn hat die „Klärwerkstraße“ bei Kißlegg unter Wasser gesetzt. Dort soll künftig auch die südliche Ortsumfahrung (Südspange) entlang führen. Mit den Plänen hatte sich jüngst der Gemeinderat befasst. Entgegen früherer Überlegungen soll die Südspange in dem immer wieder mal von Überflutungen betroffenen Bereich doch höher gelegt werden. Das ist der aktuelle Stand des Projekts.

Zwei Kreisverkehre und eine neue Brücke sind nötig

Die Südspange soll künftig über einem neu zu bauenden fünfarmigen Kreisverkehr von der L265 abbiegen, etwa auf Höhe der Käserei bei Zaisenhofen. Sie führt dann samt straßenbegleitendem Radweg im wesentlichen auf der bestehenden Trasse der „Klärwerkstraße“ hinüber zur K8043, für deren Anbindung nahe des Kißlegger Bikeparks ebenfalls ein Kreisverkehr gebaut wird. Eine dazwischenliegende Brücke wird neu gebaut und die Straße im westlichen Teil um einen Meter höher gelegt, damit sie auch bei Hochwasser befahrbar bleibt. Letzteres war bei der Vorstellung der Planungen im Frühjahr aus Kostengründen noch nicht vorgesehen.

Radfahrer bekommen Vorrang im Löhleweg

Der von Kißlegg kommende und auf die Südspange einmündende Löhleweg wird, so teilte Bürgermeister Dieter Krattenmacher in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit, eine Fahrradstraße. Der Radweg wechselt mit einer Querungshilfe über die Südspange und führt künftig am Zaisenhofer Bächle entlang weiter, bevor er auf den Radweg nach Zaisenhofen trifft.

Was die für den Straßenbau nötigen Grundstück angeht, ist die sich mit den Grundstückseigentümern wohl weitgehend einig geworden. Sie zeigt sich zuversichtlich, auch den letzten noch offenen Fall positiv abzuschließen. Als nächste Schritte ist ein landschaftspflegerischer Begleitplan auszuarbeiten. Auf Grundlage der jüngst vom Gemeinderat gebilligten Entwurfsplanung wird nun eine Kostenschätzung erstellt, um einen Förderantrag beim Landesverkehrsministerium stellen zu können.

40 Prozent der Kosten könnte das Land übernehmen

Nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz könnte die Gemeinde bestenfalls 40 Prozent des mehrere Millionen Euro teuren Straßenbauprojekts gefördert bekommen. Den Rest muss sie selbst aufbringen. Die Planungen für die Südspange treibt der Landkreis im Auftrag der Gemeinde Kißlegg voran. Die Gemeinde erhofft sich eine Entlastung des verkehrsgeplagten Ortskerns.

Die Südspange ist Teil einer größer gedachten Ortsumfahrung, die im weiteren Verlauf im Osten um den Ort herumführen soll.