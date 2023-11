Kißlegg überrollt Neuravensburg

Im Topspiel zwischen dem Vierten und dem Dritten der Kreisliga A3 versetzte die SG Kißlegg der SV Neuravensburg eine empfindliche 6:2-Klatsche. Dabei hatte es zur Pause noch 2:2 gestanden. Dann jedoch drehte das Heimteam auf und erzielte direkt nach Wiederanpfiff das 3:2 durch Marcel Schneider. Weitere Tore von David Wessle (63.) und Maik Aschenbrenner (69.) sorgten für die frühe Entscheidung. Thomas Maas stellte schließlich in der 88. Minute den Endstand her. Mit bisher 54 erzielten Toren ist Kisslegg das offensivstärkste Team der Liga. Mit diesem Sieg zog die SG am SV Neuravensburg vorbei auf Platz drei. Am Samstag um 14.30 Uhr ist man zu Gast beim TSV Stiefenhofen, Neuravensburg empfängt den favorisierten FC Scheidegg.

Knapper als erwartet verlief dessen Spiel gegen den SV Amtzell, jetzt Tabellenneunter. Durch Tore von Alexander Wetzel (55. Minute) und Roman Liwinez (67.) sowie einem späten Anschlusstreffer durch Severin Birk (87.) gelang dem Ligaprimus bereits der elfte Saisonsieg bei lediglich zwei Unentschieden und einer Niederlage. Vor allem der Defensive, die erst 14-mal überwunden wurde, ist diese Leistung zu verdanken. Der SV Amtzell misst sich am Samstag mit dem Tabellenzwölften TSV Röthenbach.

In dessen Partie gegen den Zwölften SV Edelweiß Waltershofen ging es vor allem darum, welche Mannschaft sich ein Stück vom Tabellenkeller absetzen kann. In der 16. Minute war es Michael Weber, der den TSV Röthenbach in Front brachte, doch Waltershofen glich Sekunden vor dem Halbzeitpfiff durch einen Elfmeter von Maximilian Härtel aus. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Markus Rieser schnürte einen Doppelpack (57., 82.) zur 3:1-Führung des Gastgebers. Dem SV Edelweiß gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Simon Schneider in der 90. Spielminute. Am Samstag empfängt der SV Edelweiß Waltershofen den SV Gebrazhofen.

Der Türk SV Wangen ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und gewann das Spiel beim SV Haslach mit 4:1. Oguzhan Üstün erzielte für Wangen in der 38. Spielminute die 1:0-Halbzeitführung. Für das 2:0 war dann Robert-Boby-Adrian Tangulea verantwortlich (48.), und Üstün entschied mit seinem zweiten Tor das Spiel bereits in der 55. Minute. In der 72. Minute erhöhte Leonard Karaxha sogar noch auf 4:0, bevor Felix Rettenmaier elf Minuten später der Ehrentreffer für das Heimteam gelang. Trotz der drei Punkte machte der Türk SV Wangen in der Liga keinen Boden gut und ist weiterhin Zehnter. Am Samstag um 14.30 Uhr gastiert Haslach beim Tabellenletzten FC Wuchzenhofen, der Türk SV Wangen empfängt den SV Eglofs.

Der hatte es am Sonntag mit dem Vorletzten der Kreisliga A3, dem TSV Stiefenhofen, zu tun. Und obwohl der SV Eglofs auf dem Papier klarer Favorit war, kam er über ein 2:2-Unentschieden nicht hinaus. Christian Reischmann brachte sein Team in der 23. Minute in Führung, doch Stiefenhofen erzielte noch vor der Pause den 1:1-Ausgleich (40.) durch Thomas Bilgeri. Reischmanns zweiter Treffer in der 56. Minute zum 2:1 brachte die Gastgeber wieder auf die Siegerstraße, doch Sebastian Dorner ruinierte die Party mit dem Ausgleich zwei Minuten vor Schluss. Der SV Eglofs bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Fünf Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat die Mannschaft von Dietmar Dengler derzeit auf dem Konto. Stiefenhofen steht als Fünfzehnter weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Der SV Aichstetten hingegen empfing mit Tabellenschlusslicht FC Wuchzenhofen 06 die Mannschaft mit der schlechtesten Abwehr der Liga (46 Gegentreffer), und so war niemand über das 4:1-Endergebnis erstaunt. Herrmann (21.), Zeh (55.), Wagner (64., Elfmeter) und Oelhaf (88.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Stitzenberger machte den Ehrentreffer für Wuchzenhofen in der Nachspielzeit (90.+3). Aichstetten fährt am Samstag zum FC Lindenberg, mit 23 Punkten momentan Tabellensechster.