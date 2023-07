Die Gemeinde Kißlegg will einen Plan ausarbeiten, wie die Wärmeversorgung der Zukunft aussehen soll. Für eine 100.000 Euro teure kommunale Wärmeplanung will sie sich nun um Fördergelder bemühen. Wenn das klappt, könnte Kißlegg Ende 2024 ein Strategiepapier für den Weg in die klimaneutrale Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien vorliegen haben.

Es gibt schon klimaschonende Wärmeprojekte

Heizen mit Gas und Öl verbraucht fossile Energieträger. In der Wärmeversorgung steckt also einiges an Potential, um Ressourcen zu schonen und das Klima zu schützen. Auf Kißlegger Gemarkung gibt es „schon seit vielen Jahren einige klimaschonende Wärmeprojekte mit lokalen Wärmeverbünden und Kraft–Wärme–Kopplungen sowie kleineren Wärmenetzen“, wie es in der Vorlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung heißt. Die Ansätze will die Gemeinde nun zu einer strategische Ausrichtung weiterverfolgen. Der Fokus soll auf Kißlegg–Ort liegen, wo die großen Wärmeverbraucher sitzen.

Für die „Wärmewende“ sieht es die Gemeinde als notwendig an, den Wärmebedarf drastisch zu reduzieren. Trotzdem werde man auch künftig noch „erhebliche Mengen Energie für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme“ einsetzen müssen. Nach und nach soll diese möglichst vollständig aus erneuerbaren Quellen und Abwärme stammen.

Förderantrag mit der Energieagentur Ravensburg ausarbeiten

Eine kommunale Wärmeplanung soll als Strategiekonzept helfen, künftig entsprechende Entscheidungen zu treffen. Laut einstimmigen Beschlusses des Gemeinderats wird die Verwaltung nun mit der Energieagentur Ravensburg beim Bund einen Förderantrag einreichen. Er übernimmt 90 Prozent der Kosten, Kißleggs Eigenanteil liegt damit bei rund 10.000 Euro. Bis Ende 2024 könnten nach Einschätzung der Verwaltung Ergebnisse im Gemeinderat beraten und mit der Bürgerschaft als Strategieplanung diskutiert werden.