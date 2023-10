Kißlegg plant „komplett neue Ortsmitte“ für Immenried

Wie kann und soll sich Immenried weiterentwickeln? Diese Frage hat sich bereits der Ortschaftsrat gestellt ‐ und nun tut es auch der Kißlegger Gemeinderat. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, die dörfliche Struktur samt Kindergarten und Grundschule langfristig erhalten zu wollen. Erste Nägel mit Köpfen zur Sache machte das Gemeindeparlament in seiner jüngsten Sitzung.

Wo die Probleme bislang lagen

Die Verwaltung und Ortsvorsteher Armin Notz brachten die Problematik auf den Punkt: Die letzten Wohnbauflächen seien vor knapp fünf Jahren entwickelt worden. Um den kleinen Ort auf Dauer attraktiv zu halten, brauche es aber einen „moderaten Einwohnerzuwachs“, schreibt das Rathaus in seiner Sitzungsvorlage. Dem Gremium selbst erläuterte Notz: Schon vor zehn Jahren habe man einen Dorfentwicklungsplan aufgestellt. Umgesetzt wurde er aber nicht. „Uns waren die Hände gebunden“, erklärte der Ortsvorsteher mit Blick und die „Eigentumsverhältnisse“.

Damit meinte er die innerörtlichen Gegebenheiten und genau dort haben sich zuletzt Spielräume ergeben, da Landwirtschaften aufgaben und es keine Folgenutzung gibt. Laut Bürgermeister Dieter Krattenmacher hatte die Gemeinde in der Vergangenheit bereits Grundstücke gekauft, jetzt war aber ein „Schlüsselgrundstück“ zu haben. Dabei geht es um den Bereich zwischen Friedhofs- und St.-Ursula-Straße. Und der Rathauschef prognostizierte:

Wahrscheinlich wird sich im näheren Umfeld noch mehr verändern. Dieter Krattenmacher

Weshalb es ein Vorkaufsrecht gibt

Vor diesen Hintergründen leitete der Gemeinderat jetzt ein Bebauungsplanverfahren für das Gebiet ein, ergänzt um Flächen am nordöstlichen Ortsrand, die im Flächennutzungsplan bereits als Bauland ausgewiesen sind. So will man die Grundlagen für neue Wohnbebauung schaffen und zugleich das innerörtliche Erscheinungsbild stärken.

Zugleich sicherte der Rat der Gemeinde ein Vorkaufsrecht für eine Reihe von Grundstücken. Damit hat sie ein rechtliches Mittel in der Hand, falls sich „Eigentümer und Gemeinde nicht einig werden“, wie es Bauamtsleiter Manfred Rommel ausdrückte. Das soll aber nicht zum finanziellen Nachteil für die Eigentümer geschehen. Denn laut Rommel liegt im Fall der Fälle 20 Prozent über dem üblichen Verkehrswert.

Der Gemeinderat fasste die Beschlüsse zur Aufstellung des Bebauungsplans und zum Vorkaufsrecht einstimmig. Ortsvorsteher Notz dürfte das sicher gefreut haben, hatte er doch bereits eingangs der kurzen Debatte gesagt: „Wir können eine komplett neue Ortsmitte schaffen.“