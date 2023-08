Kißlegg legt Radwegekonzept vor

Kißlegg will den Radverkehr im Kernort besser lenken. Dazu hat die Gemeinde nun ein Radwegekonzept vorgelegt. Es definiert, welche Wegachsen die Gemeinde für Fahrradfahrer vorsieht — und damit auch, wo sie Geld für Verbesserungen investieren will. Schnell wird dabei kaum etwas gehen. An diesen Stellen will sie ansetzen.

Sicherere Schulwege sind ein Aspekt des Radwegekonzepts in Kißlegg, mit dem die Verwaltung künftig auf Straßenbaulastträger wie Land und Kreis zugehen will. In der Wangener Straße, der Haupteinfallstraße aus Richtung Autobahn kommend, wurde jüngst ein lang genehmigter Zebrastreifen vom Land angelegt. (Foto: Paulina Stumm )

Worum geht es beim Radwegekonzept?

Im Wesentlichen dreht es sich beim Radwegkonzept um die Frage, wie kommt der Radfahrer von Ost nach West und von Süd nach Nord durch Kißlegg und zurück — und das möglichst schnell und möglichst sicher, also beispielsweise ohne die stark befahrene Schloss– und Herrenstraße nutzen zu müssen. Im vorgelegten Trassenplan sind vor allem bestehende Wegeverbindungen verzeichnet.

Wo sind neue Radwege geplant?

Als neue West–Ost–Achse taucht allerdings ein noch zu bauender Radweg von der Becherhalde ins Achtal auf den Löhleweg führend auf, der das neue Wohngebiet an Schulen und Einkaufszentrum anbinden soll. Auch die Radwegeführung entlang der Südspange soll mit deren Ausbau später neu angelegt werden und auch die beiden geplanten Kreisverkehre — in Kißleggs Westen nahe der Lorettokapelle und auf der Wangener Straße nahe der Käserei — umfassen. Am westlichen Ufer des Zaisenhofer Bachs entlang soll ein neues Radwegstück gebaut werden, das die Nord–Südachse via Löhleweg am Reitplatz vorbei nach Zaisenhofen hin verlängert.

Welche Rolle spielt der Schlosspark?

Dem Schlosspark kommt im Radwegekonzept eine tragende Rolle für den Verkehr zum Bahnhof zu — genauso wie der Parkstraße. Letztere für Autos zu sperren, hält Bürgermeister Dieter Krattenmacher für keine gute Idee. Was es an Möglichkeiten gebe, werde in der weiteren Planung mit der Straßenverkehrsbehörde diskutiert. Er nannte beispielhaft Radschutzstreifen oder die Idee einer Fahrradvorrangstraße — eine solche hatte er bereits zuvor in den Raum gestellt:

„Der Löhleweg könnte eine Fahrradstraße sein, auf der auch Autos unterwegs sein dürfen“, schilderte er die Idee, den Vorrang umzudrehen.

Wie genau die Radwege im Schlosspark verlaufen sollen, ist noch offen. Mitreden wird dort auch das Landesdenkmalamt. Ankommend von der Fürst–Maximilian–Straße soll der Radverkehr laut Konzept über die Dr.-Franz–Reich–Straße weitergeführt werden und etwa beim Zebrastreifen am neuen Schloss in den Park wechseln.

Wie geht es vom Bahnhof aus weiter?

Am Bahnhof selbst sind mit der Straßensanierung dort bereits Radfahrer mitgedacht. Dort wird es künftig auch Radschutzstreifen geben. Vom Bahnhof aus weiter Richtung Immenried oder Rötenbach bleibt der Bahnübergang in der Schlossstraße ein Nadelöhr — und beklagte gefährliche Stelle. Das wird sich wohl erst mit der Beseitigung des Bahnübergangs, der durch eine Straßenunterführung und Eisenbahnbrücke ersetzt wird, ändern. Dann sollen Radfahrer beidseitig straßenbegleitend durch die Unterführung fahren können. Richtung Rötenbach gibt es indes die Absicht, zwischen Burg und Abzweigung Höllenbach einen neuen Radweg zu bauen.

Wo gibt es noch Handlungsbedarf?

Handlungsbedarf ergibt sich auch rund ums Lindenbergele. Radfahrer vom Espenweg im Westen und Löhleweg im Süden treffen dort auf die Wangener Straße, bevor die Wegführung weiter in die Parkstraße und zum Bahnhof geplant ist. Die Umgestaltung des Lindenbergele–Bereichs ist indes „eine größere Nummer“, so Bauamtsleiter Manfred Rommel. Die Gemeinde braucht wegen der mitbetroffenen Landes– und Kreisstraße auch diese Zuständigen im Boot.

Was sagen Gemeinderäte zum Konzept?

Ob die einzelnen Maßnahmen denn schon priorisiert seien, wollte Gemeinderat Bernd Dux (FWV) in der entsprechenden Ratssitzung wissen — und machte deutlich, wo er sie sieht: Wichtig sei, dass Schüler gut in Schule kommen. Auf Südspange sei morgens viel Verkehr und viele Radfahrer unterwegs, die in den Löhleweg oder dann die Landesstraße überqueren wollten.

Die Verwaltung wies darauf hin, dass einige der Maßnahmen auch von möglichem Grunderwerb, anderen Straßenbaulastträgern und dem Fortschritt der Kernprojekte (Südspange, Bahnübergang) abhängen. Es gehe noch nicht um konkrete Pläne, sondern darum, ein grundsätzliches Wegekonzept mit Maßnahmenliste zu definieren und mit einem kommunalpolitischen Willen — der Rat billigte das Radwegkonzept einstimmig — zu hinterlegen. Relevant sei das auch als Argument gegenüber beteiligten Behörden, und um für einzelnen Maßnahmen Fördergelder einwerben zu können. Die einzelnen Maßnahmen würden dann nochmal im Lauf ihrer weiteren Planung im Rat diskutiert.

Dass es dazu Bedarf gibt, wurde deutlich. Hubert Braun (GOL/ELK) zeigte sich mit einigen Details nicht einverstanden. Er verwies neben anderem auch auf die Problematik, dass der Löhleweg auf seinem außerörtlichen Abschnitt mit Tempo 100 befahren werden dürfe. Zum neuen Radweg über die Ach meldete sich auch Andreas Kolb (GOL/ELK) skeptisch zu Wort. Er will das Kosten–Nutzen–Verhältnis diskutiert sehen.

CDU–Rat Christoph Dürr merkte an, es sei „wünschenswert, wenn die Planungen auch umgesetzt und angenommen würden. Also die Leute es auch nutzen“. Dafür müsste die Wegführung aber erkennbar sein. Bürgermeister Krattenmacher räumte diesbezüglich Nachholbedarf ein, bislang gebe es nur die touristische Beschilderung.