Einmal im Jahr proben die drei Abteilungen der Feuerwehr Kißlegg gemeinsam öffentlich. Der Bereich rund um die Grundschule Kißlegg war in diesem Jahr das Übungsgelände. Das Szenario sah einen Brand im Gebäude während der Mittagsschule, eingeschlossene Schüler in den beiden Stockwerken, eine bewusstlose und eine verletzte Person in der Schule, ein kollabierendes Elternteil auf dem Schulhof, ein aus dem zweiten Stockwerk springender Mensch und zwei sich versteckende Schüler vor. Bewältigt wurde die Situation innerhalb von 45 Minuten.

Debatte entfacht Standortfrage

Im vergangenen Jahr stand bei der Feuerwehrprobe an der Grundschule Immenried noch die Bad Wurzacher Drehleiter im Mittelpunkt ‐ und Bürgermeister Dieter Krattenmacher sprach damals davon, dass man sich angesichts einer älter werdenden Bevölkerung und höher werdenden Gebäuden über eine Anschaffung Gedanken machen müsste.

Ein Verletzter wird abtransportiert. (Foto: Susi Weber )

Was ist daraus geworden? Abgesehen davon, dass ein solches Fahrzeug rund 1,2 Millionen Euro kostet, sei damit auch eine Standortfrage entfacht und entflammt worden, erläuterte Feuerwehrmann Reinhold Evers, der die Übung moderierte: „Mit einer einfachen Erweiterung ist es nicht getan. Der Standort hat auch mit den zu erwartenden Umgehungsstraßen und den Finanzen der Gemeinde zu tun.“

Aktuell wird mit Schiebe- und Steckleitern gearbeitet

Seiner Einschätzung nach kostet ein neues, größeres Feuerwehrhaus samt Stellplätzen zwischen sechs und acht Millionen Euro. „Eine Drehleiter zieht einen Riesenrattenschwanz hinterher“, sagte auch der stellvertretende Bürgermeister Friedrich Rockhoff, der den erkrankten Bürgermeister Dieter Krattenmacher vertrat. Rockhoff brachte zudem die ‐ nicht vorhandene ‐ zusätzliche „Menpower“, die eine Drehleiter mit sich bringt, ins Spiel und bilanzierte:

Wir hatten um die Drehleiter bereits eine Riesendiskussion und die wird auch bleiben. Friedrich Rockhoff

Bei der aktuellen Übung wurde die Höhenrettung mit Schiebe- und Steckleitern absolviert. Auch nicht in allen Fällen unproblematisch, wie sich herausstellte. Aber dazu später mehr. „Von der tatsächlichen Übung wissen nur der Organisator, der Moderator und die Schauspielerkameraden“, sagte Evers zu Beginn. Alle anderen Feuerwehrleute sind nicht eingeweiht.

Wie die Übung an der Schule beginnt

Martinshörner tönen durch Kißlegg, die Alarmierung kam über die Brandmeldeanlage der Schule. Viele Personen verlassen in Panik das „brennende“ Gebäude. Im Treppenhaus ist alles verraucht, in den oberen Stockwerken hört und sieht man Eingeschlossene. Vom Schulhof aus macht sich ein erster Atemschutztrupp auf den Weg. Noch werden auch Hausmeister und eine Lehrerin vermisst. Auch auf der Gebäuderückseite wird ‐ an der Löschwasserversorgung ‐ gearbeitet. Die Hydranten werden angezapft, auf ein „Löschen“ zu Übungszwecken aber wird ‐ wie auch auf den in der Realität unverzichtbaren Rettungsdienst ‐ verzichtet.

Während erste Kinder über die Leitern gesichert gerettet werden, droht im Lehrerzimmer eine Person aus dem zweiten Stock zu springen. Der Sprungretter wird in Position gebracht und aufgeblasen. Später wird sich ein Dummy in die Tiefe stürzen.

Anfangs war die Probelage diffus

„Von den vier eingeschlossenen Schülern haben wir zwei runtergeholt, zwei trauen sich nicht. Das akzeptieren wir“, schildert Einsatzleiter und Kommandant Andreas Wiltsche das realistische Szenario. Später sollen sie mit einer so genannten Fluchthaube das Gebäude verlassen. Für die Zuschauer sieht alles geordnet und ruhig aus. Um 14.45 Uhr ist die Übung mit Ausnahme der Aufräumarbeiten beendet.

Die Feuerwehrleute retten einen in Not geratenen mithilfe der Leiter. (Foto: Susi Weber )

„Die Lage war diffus, knifflig und breit, schon durch das große Gebäude“, erläutert Wiltsche. Und weiter: „Gerade am Anfang war das schon unübersichtlich, vor allem auch die Frage: Wo im Gebäude sind Leute?“ Simuliert wurde übrigens auch die Anforderung einer Drehleiter, einer von anderswo natürlich. Wiltsche: „Zu uns wäre bei einem echten Brandfall die Drehleiter aus Ravensburg gekommen, mit einer Anfahrtzeit von etwa 40 Minuten.“ Alle anderen im Umkreis waren laut Wiltsche nicht verfügbar.

Der Kommandant vergibt Noten

Aber wie stellt man in einer Schule überhaupt sicher, wie groß die Zahl der Schüler an einem bestimmten Tag ist und nicht jemand „vergessen“ wird? Im Schuljahr gäbe es zwei angekündigte und zwei unangekündigte Proben, erzählt Wiltsche: „Die Klassenlehrer müssen das Klassenbuch mitführen, in dem eingetragen ist, welche Schüler fehlen.“ Ihre Informationen laufen wiederum bei einem dafür ausgewählten Lehrer zusammen. „Mit ihm bin ich dann wieder in Verbindung“, erläutert Wiltsche.

Und welche Note würde der Chef seiner Feuerwehr für den Einsatz ausstellen? „Eine zwei bis drei“, sagt Wiltsche. Und weiter: „Kleinigkeiten, die man noch verbessern kann, gibt es immer. Darum üben wir. Alles hat trotzdem ziemlich gut geklappt.“

Im kommenden Jahr, wenn auch zwei neue Feuerwehrfahrzeuge eingeweiht werden, wird die Feuerwehr Kißlegg laut Reinhold Evers im September zu einem Tag der offenen Tür einladen.