Jetzt noch zum Flohmarkt anmelden

Das Kißlegger Schloß- und Straßenfest findet in diesem Jahr am Samstag, 6. Juli, statt. Wer bereits früh morgens einen Stand beim Flohmarkt ergattern möchte, sollte sich jetzt anmelden.

Den Anfang des Festtags macht der traditionelle Flohmarkt, bei dem allerlei Gruscht und Krempel zu finden ist, wie es in der Ankündigung heißt. Bereits seit Januar sind Anmeldungen möglich, sodass bereits viele der Plätze reserviert sind. Der Anmeldeschluss ist am 15. Juni. Schon früh am Morgen werden die ersten Stände aufgebaut, ab 9 Uhr startet der Markt entlang der Schloßstraße. Es darf sich beim Verkauf nicht um Neuwaren handeln, sondern lediglich um gebrauchte Schätze, die jeder im Keller finden kann. An weiteren Ständen werden schwäbische und internationale Speisen und Getränke von Kißlegger Vereinen, Gastronomie und Handels- und Gewerbetreibenden angeboten.

Das Meldeformular für den Flohmarkt ist zu finden auf der Homepage des Verkehrs- und Gewerbevereins Kißlegg unter www.vgv-kisslegg.de. Reserviert werden können Standgrößen von drei, sechs oder neun Metern. Jeder Meter kostet eine Gebühr in Höhe von zehn Euro. Das Anmeldeformular ist zu senden an [email protected]. Details zum Aufbau, Bezahlung, Anfahrtsbeschreibung sowie zum Abbau erhalten alle angemeldeten Personen per E-Mail.

Parallel zum Flohmarkt findet im Park der Kinderflohmarkt statt. Hier haben Kinder die Möglichkeit, kostenlos auf ihrer Picknickdecke, erste Erfahrungen im Bereich des Handels zu sammeln. Diese Plätze sind nur für Kinder reserviert und es dürfen auch nur Spielzeuge, Kinderklamotten oder Spielwaren von und für Kinder verkauft werden.