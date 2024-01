Die Umgestaltung des Kißlegger Schlossparks ist im Gange. Der Park wird an den Klimawandel angepasst. Dazu wurden bereits einige kleinere Bäume gefällt und neue gepflanzt. Nun stehen noch 26 größerer Bäume zur Fällung an.

Darunter sind prägende Bäume am Großen Weiher, aber beispielsweise auch die Esche mit dem ausladenden Ast am nördlichen Parkende kann in der bisherigen Form nicht erhalten werden. Sie wird, so war in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu erfahren, auf einen Torso zurückgeschnitten, der Querast über der Wiese allerdings erhalten bleiben.

Standsicherheit und Zukunftsfähigkeit sind Themen

Es ist immer schade, wenn große alte Bäume verschwinden, aber die sind leider wirklich hinüber. Christoph Mozer

Das erläuterte Christoph Mozer, der das Projekt bei der Gemeinde betreut, mit Blick auf die in ihrer Stand- und Zukunftsfähigkeit beeinträchtigten Bäume, vornehmlich seien es pilzbefallene Eschen. Aber auch eine Stieleiche, die sich nach dem Gewittersturm im vergangenen Jahr nun gefährlich Richtung eines Wohnhauses neige, müsse gefällt werden.

Zur Umgestaltung des Parks gehört, dass eine bunte Mischung an klimaresilienten Bäume neu angepflanzt wird.