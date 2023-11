In Kißlegg ist am Wochenende Weihnachtsmarkt

Am Wochenende heißt es in Kißlegg nach coronabedingter Pause wieder: Weihnachtsmarkt im Neuen Schloss und Schlossgarten. Von Freitag, 1. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 3. Dezember, findet er samt Kunsthandwerkermarkt statt.

Das Organisationsteam um den Verkehrs- und Gewerbevereins Kißlegg (VGV), Bettina Güttinger und Christophe Straub haben, so teilt die Gemeindeverwaltung mit, das Konzept entwickelt. In den barocken Räumlichkeiten des Neuen Schloss wird es den Kunsthandwerkermarkt geben.

Er wird am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt ins Schloss kostet für Erwachsene drei Euro, ein Ticket für alle drei Tage kostet sieben Euro. Für Kinder bis 18 Jahre sowie für Schwerbehinderte ist der Eintritt frei.

Der Schlossgarten wird festlich dekoriert sein und zur anschließenden Einkehr und Einstimmung der besinnlichen Jahreszeit einladen. Speisen und Getränke gibt es dort am Freitag zwischen 17 und 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.