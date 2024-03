Der Flight Club Immenried hat eigenen Angaben nach das größte Amateur-Dartturnier Deutschlands ausgerichtet. „Ich habe recherchiert und nirgendwo etwas Größeres entdeckt“, sagt Oliver Schneeweiß, Vorsitzender des Clubs. Der noch junge Verein veranstaltete das Turnier mit insgesamt 200 Spielern erst zum zweiten Mal - und konnte am vergangenen Wochenende auch jede Menge Zuschauer in der Immenrieder Turn- und Festhalle begrüßen. Wo aber liegt die Faszination der fliegenden Pfeile? Und warum gibt es gerade in Immenried einen Dartverein? Eine Spurensuche.

Was das Herz des Dartspielers begehrt

Dass in Immenried etwas los ist, spürte man am Samstag bereits bei der Suche nach einem Parkplatz. Vor der Halle spielen drei Kinder mit Softdarts aus Kunststoff. Männer unterhalten sich im Schulhof über das, was in der Halle vor sich geht. Im Foyer bietet ein Darthändler all‘ das, was das Herz eines jeden Dartspielers begehrt. An der Hallentür steht eine Traube an Menschen und verfolgt auf einem Bildschirm, was an den elf Boards und unter den 152 Spielern so vor sich geht.

Oliver Schneeweiß gründete den Flight Club Immenried. (Foto: Susi Weber )

Die Halle selbst ist proppenvoll. An den Stirnseiten duellieren sich jeweils zwei Personen je Board. Noch läuft die Gruppenphase, in der immer vier, fünf Dartspieler ihre zwei Besten ermitteln. Später geht es mit 64 Spielern im Doppel-KO bis zum Finale weiter. Heißt: Wer zweimal verliert, ist raus.

Beinahe geht das Essen aus

2,40 Meter stehen die Spieler - fast ausschließlich Männer - von den Scheiben entfernt, die auf exakt 1,72 Meter hängen. In der Ecke sitzt Oliver Schneeweiß, der nicht nur zu den Spielen aufruft, sondern sich auch um allerhand nebenher kümmern muss. „Wir haben gerade noch 17 Paar Saiten und 17 Wecken“, meldet ihm ein Vereinskamerad. Dabei ist das Turnier gerade einmal zweieinhalb Stunden alt und der Sonntag, mit Liga-Spielern aus den Vereinen, steht noch vor der Tür.

Mit so vielen Zuschauern, sagt Schneeweiß, habe man nicht gerechnet. Nachordern ist angesagt. „Das Programm ist klasse“, freut sich Schneeweiß beim Blick auf sein Laptop. Die Boards kommunizieren selbstständig, auch im Internet lässt sich das Turnier live verfolgen. Dadurch ist das Turnier samt Bewirtung für den Verein auch stemmbar.

Der Hype kam vor gut drei Jahren, mit den TV-Übertragungen. Oliver Schneeweiß

Was macht die Faszination aus? „Der Hype kam vor gut drei Jahren, mit den TV-Übertragungen“, sagt Schneeweiß. Gerade zur Coronazeit hätten sich viele mit Dartscheiben und Pfeilen eingedeckt. Inzwischen sei man aber auch wieder zur Geselligkeit zurückgekehrt: „Man schmeißt zusammen, trinkt zusammen, quatscht zusammen.“

Flight Club Immenried Wie es zur Gründung kam und was dem Verein heute fehlt Vor sechs Jahren ist der Hobby-Dart-Spieler Oliver Schneeweiß nach Immenried gezogen – und suchte über ein Zeitungsinserat Mitstreiter. Im Dezember 2022 gründete sich der Flight Club Immenried, mit damals neun Personen. „Aktuell üben wir immer montags und dienstags ab 19 Uhr im Landjugendheim“, erzählt Vereinsvorsitzender Schneeweiß, dessen Club inzwischen 22 Mitglieder. Seit September 2023 stellt der Flight Club Immenried ein Kreisligateam und belegt unter zwölf Teams aktuell den dritten Platz. Bleibt dies auch bis Saisonende so, steigt der Flight Club in die Bezirksliga auf. Wer möchte, darf gerne zu einer der Proben kommen. „Was uns fehlt, ist eine eigene Unterkunft“, sagt Schneeweiß. Vorstellbar wäre für den Verein auch ein Grundstück, auf dem ein Container aufgestellt werden dürfte. Wer Räumlichkeiten oder ein Grundstück zu vermieten hat, kann sich an [email protected] oder an 0152/21934389 wenden. (swe)

Zusammen schaut man - besonders zu Dart-WM-Zeiten - auch TV, fährt auch einmal zu einem Event. Braucht es denn besondere Fähigkeiten, um Dart zu spielen? Nein, sagt Schneeweiß: „Das kann jeder. Beim Dart ist alles Übung. Jeder wirft so, wie er es kann. Dart macht einfach Laune.“ Ist Dart denn Sport? „Ich sage ja, meine Frau sagt nein“, antwortet Schneeweiß schmunzelnd.

„Könnt‘ ihr bitte mal das Fenster hinten zu machen“, fragt ein Spieler bei der Turnierleitung an: „Da geht der Wind rein.“ Aus den Zuschauerreihen hinter den Spielern kommt immer wieder ein „Ahh“ oder „Ohh“, je nachdem, ob ein Wurf gelingt oder auch nicht. Vorwiegend kommen die Spieler aus einem Umkreis von 50 bis 100 Kilometer, aber auch 20 Leute aus Stuttgart sind da. „Wir haben den ersten 180er heute“, meldet Schneeweiß, im „normalen Leben“ Speditionskaufmann, drei Stunden nach Turnierstart über das Mikro. Drei Pfeile sind im Triple 20er-Feld gelandet, die höchstmögliche Punktzahl wurde erreicht. Glückwunsch an Mario Hertnagel.

Was der Turniersieger an Fähigkeiten braucht

Gewinnen wird das Turnier ein anderer: David Ludwig, 41 Jahre, in Sachsen geboren und in Hauerz wohnend. „Ich habe schon mit 15, 16 Jahren Dart gespielt, aber nur als Hobby.“ Im vergangenen Jahr hat er sechs Turniere gespielt, war drei Mal im Finale - und hat immer verloren: „Daher hat man mich schon ewiger Zweiter genannt.“ Konzentration und Präzision brauche es beim Dart spielen, um zu treffen, was man anvisiere, sagt Ludwig: „Beim Dart bist du auf dich allein gestellt. Keiner kann dir helfen. Das ist Mentalsport.“

Warum es denn überwiegend Männer sind, die Dart spielen? Das, sagt Ludwig, habe vermutlich dieselben Gründe, warum auch die Briten im internationalen Dartsport so dominieren: „Dart war früher eine Kneipensportart und kommt aus den Kneipen oder britischen Pubs.“ In Immenried konnte Ludwig seiner Favoritenrolle gerecht werden - und mit der Siegprämie in Höhe von 350 Euro nach Hause fahren.