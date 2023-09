Der Schlosspark in Kißlegg soll noch in diesem Herbst eine stattliche Anzahl neuer Bäume und Sträucher bekommen. Die Pflanzaktion ist Teil der Überarbeitung der Parkanlage, für die Gemeinde auch in ein Bundesförderprogramm aufgenommen wurde. Ein Gesamtkonzept im Groben hat der Gemeinderat bereits im Juni abgesegnet. Mittlerweile gab es allerdings eine Begehung mit dem Landedenkmalamt. Außerdem gibt es zur Wasserversorgung der beiden Weiher noch Gesprächsbedarf.

540 Sträucher und 80 Bäume: So viele neue Pflanzen werden im Schlosspark neu gepflanzt. Für die Bäume und Sträucher will die Gemeinde demnächst einen Lieferanten suchen, denn einen Teil der Bäume ‐ 58 laut Plan ‐ hofft sie noch in diesem Spätherbst setzen zu können.

Neue Gehölzer sollen Klimawandel besser ertragen

Bei den Gewächsen setzt die Gemeinde ‐ so fordert es auch das Bundesprogramm ‐ auf klimaangepasste Vegetation, wobei es weiter eine Mischung aus Laub- und Nadelgehölz sein wird. Die Liste der Arten enthält unter anderem Atlaszeder, Tulpenbaum, Magnolie, Zerreiche, Robinie oder auch Flatterulme. Einige Bäume werden neu gepflanzt, andere ersetzen Abgänge, etwa nicht mehr standsicherer Eschen.

Der Gemeinderat hat den Plänen jüngst grünes Licht gegeben. Noch allerdings gibt es einen kleinen Haken, es fehlt noch das Okay des Landesdenkmalamts. Das nämlich hat an dem historischen Ensemble im Herzen Kißleggs mitzusprechen. Und war mit einer geplanten Wegverlegung offenbar nicht einverstanden. Denn den vom kleinen auf den großen Weiher zulaufenden Weg will die Gemeinde im mittleren Teil etwas nach Osten verlegen und ‐ im kommenden Jahr ‐ zu einer neuen Allee gestalten. Offenbar rechnet die Gemeinde aber doch mit einer denkmalrechtlichen Genehmigung. Das Prüfverfahren läuft noch.

Überlegungen zur Wasserversorgung der Weiher angemahnt

In der jüngsten Ratssitzung angesprochen wurde indes auch die Idee, das Verbindungsgewässer zwischen kleinem und großem Weiher offen zu legen und mit einer Wassertretstelle erlebbar zu machen ‐ in einem ersten Schritt die letzten rund 30 Meter vor dem großen Weiher. Noch gibt es dazu keine Detailplanung. Aus Reihen der Räte wurde indes angeregt, sich Gedanken über die Wasserversorgung zu machen. Eigentlich speist das Regenwasser vom Dach des Schlosses den kleinen Weiher, der allerdings leckt ist und daher immer wieder trocken fällt, und über einen kleinen Kanal den großen Weiher. Außerdem thematisierte das Gremium, dass zu einer etwaigen Wassertretstelle auch ein befestigter Weg führen müsste, weil der bisherige Weg verlegt werden soll.

Uneinigkeit gab es beim Thema Parkabgrenzung zur Schloßstraße hin. Dabei standen sich ein geschützter Park oder eine Sichtachse zum Schloss gegenüber. Die geplante Bepflanzung wird in einigen Jahren, so klang es in den Schilderungen des Landschaftsarchitekten durch, recht blickdicht werden. Von Seiten der Gemeinde wurde angeregt, mit entsprechender Pflege hinterher zu sein, und zu schauen, wie sich die Situation entwickelt.