Die Versammlung des Zweckverbands Interkommunales Gewerbegebiet Waltershofen (Ikowa) hat sich mit den Finanzen des Verbands befasst. Der hat bereits einiges in das Projekt investiert und sich verschuldet. Während das geliehene Geld immer teurer wird, kommt das Projekt nicht recht vom Fleck. Das schlägt sich auch in Rückzahlungen der Beiträge an die Verbandsgemeinden nieder.

Rund 275.000 Euro benötigt der Zweckverband laut Haushaltsplan 2023 für den laufenden Betrieb, im Wesentlichen für die neue Bauleitplanung und Zinsen für Kredite. Letztere machen 2023 mit 132.000 Euro bereits den größten Posten aus. Er wird in Zukunft weiter steigen. Kißleggs Kämmerer Roland Kant rechnet für das kommende Jahr in einer Größenordnung von 200.000 Euro, die der Verband für das geliehene Geld aufbringen muss.

Bisher keine neuen Kredite

Investiert hat der Verband bereits einiges: Er hat Grund gekauft, Ausgleichsmaßnahmen für die Natur angestoßen und ist erste Erschließungsschritte gegangen. In der Bilanz taucht Vermögen von 4,6 Millionen Euro auf. Der Schuldenstand belief sich zum Jahresende 2022 auf rund 4,4 Millionen Euro. Im laufenden Jahr wurden bislang keine neuen Kredite aufgenommen.

Einnahmen hat der Zweckverband aus der Verpachtung von Grundstücken und dem Beitrag, den die Verbandsgemeinden jährlich entrichten. Er errechnet sich auf den Kosten für den laufenden Betrieb, wobei Kißlegg mit 50 Prozent den höchsten Anteil trägt, die anderen den Rest zu gleichen Teilen.

Für 2022 war der Beitrag der Gemeinden wie sich in der Abrechnung zeigte, zu hoch angesetzt. Die zu viel bezahlten Umlagen gehen nun an die Gemeinden zurück. Das ist für sie nicht zwingend ein gutes Zeichen. 2022 kam der Verband mit der Bauleitplanung nicht wie erwartet voran. Entsprechend weniger gab er in diesem Bereich aus.

Umsetzung noch ungewiss

Auch das Jahr 2023 ist bereits weit fortgeschritten. Ob noch alles nach Plan umsetzbar ist, daran hegte Kämmerer Kant Zweifel. Viele Ausgaben sind bislang nicht geleistet worden und werden es wohl auch nicht mehr, entsprechend werden wohl auch für 2023 Umlagezahlungen rückerstattet werden müssen.

An Investitionen sind in diesem Jahr 200.000 Euro für Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt und 50.000 Euro für den Breitbandanschluss. Ob das alles umgesetzt wird, so Kant, „sei derzeit mit Fragezeichen versehen“. Daran hängt auch die Frage, ob der Verband die im Haushaltsplan veranschlagten 250.000 Euro für Investitionen als neue Kredite aufnimmt und die Schulden steigen.

Die Verbandsversammlung hat die den Rechnungsabschluss 2022 gebilligt und die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 beschlossen.