Hudelmale sind für Kißlegger Fasnet gewappnet

„12 Millionen Johr Kißlegg - eiser Flecka von dr Stoizeit bis heit!“, so lautet das diesjährige Motto der Kißlegger Fasnet. Und an den hohen Tagen vor dem Aschermittwoch wird im Flecka wieder einiges geboten sein, wie die Narrenzunft Kißlegger Hudelmale mitteilt.

Am Mittwoch, 7. Februar, startet die Kißlegger Straßenfasnet mit dem Hemadglonker-Umzug. Er beginnt um 18.18 Uhr in der Schlossstraße (Höhe Radio Weiland) und zieht bis zum Rathausplatz. Mitmachen kann jeder. „Ein Schlafanzug und etwas, das Krach macht - mehr braucht man nicht“, sagt Pressewart Paul Martin.

Ist der Umzug auf dem Rathausplatz angekommen, ist dort das Fasnetsspiel zu sehen. In diesem Jahr wird unter der Regie von Bernd Frey das Stück „D‘ Schellebergische Erbschleicherei“ gezeigt. Es wurde von Stephan Wiltsche geschrieben und erstmals 2009 gezeigt. In diesem Jahr kommt eine von Uli Schleifer ergänzte Fassung auf die Bühne. „Nicht fehlen darf an diesem Abend der Hudeltanz, die Brauchvorführung der Kißlegger Zunft“, heißt es in der Ankündigung. Mit dem Stellen des Narrenbaums soll weithin sichtbar werden: „Jetzt ist Fasnet im Flecken.“

Narrenzunft, Wirte und Vereine laden am Gumpala Dunschtig, 8. Februar, zum Fasnetfeiern im Flecken. Am Gumpala Dunschtig können sich die Narren und alle Fasnetsbegeisterten ab acht Uhr im Gasthof Ochsen zur Schülerbefreiung stärken. „Später wird es dort auf der Fasnetskarte echte, schwäbisch-närrische Klassiker geben: Linsen, saure Kutteln und vieles mehr, was das Narrenherz begehrt“, teilt der Narrenverein mit. Ganztägig sei auch das „Geis Neun“ im Bahnhof geöffnet.

Für das Partyvolk öffne außerdem der ehemalige Gasthof Löwen ab 14 Uhr seine Türen. Schon um elf Uhr soll die Fasnetsparty im Jugendhaus beginnen. „Wir freuen uns“, sagt Zunftmeister Hajö Schuwerk, „dass auch in diesem Jahr jeder, der in Kißlegg am Gumpala Dunschtig einkehren, essen, trinken, Fasnetfeiern möchte, verschiedene Möglichkeiten dazu hat“. Das sei nicht selbstverständlich, so Schuwerk. Denn für diejenigen, die das organisieren - ganz gleich ob Wirte oder Ehrenamtliche - bedeute die Fasnet einen großen Vorbereitungsaufwand, viele Stunden Arbeit und anschließend eine aufwendige Reinigung. Auch das mittlerweile geschlossene „Zappa“ werde am Gumpala Dunschtig und Schmalzgala Samstig ein Revival erleben.

Das Rahmenprogramm am Gumpala Dunschtig folge dem gewohnten Ablauf: Den Tag eröffnet die Zunft zusammen mit Hudelmusik und Fanfarrenzug morgens mit dem Besuch der Kindergärten und der Schülerbefreiung in Kißlegg, Immenried und Waltershofen. Gegen 11.30 Uhr wird das närrische Volk vor das Neue Schloss geladen. Beim Rathaussturm muss der Schultes seinen Schlüssel abgeben.

Traditionell startet um 14.14 Uhr der Kinder- und Mäschkerlesumzug (Aufstellung bei Radio Weiland). „Wir freuen uns, wenn wieder etliche freie Gruppen, närrisch oder musikalisch am Umzug teilnehmen. Das ist das Herzstück der Straßenfasnet“, heißt es vonseiten der Narrenzunft. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Für die Kleinen steige nach dem Kinderumzug um 15.15 Uhr der Kinderball in der Turn- und Festhalle. Der Eintritt ist frei.

Am Schmalzgala Samstig kommen die Narrenzünfte und Musikgruppen zum Großen Narrensprung zusammen. Umzugsbeginn ist um 14 Uhr. Große Zünfte aus den Reihen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte würden ebenso durch die Bahnhofs-, Schloss-, und Herrenstraße ziehen, wie befreundete Zünfte aus der Nachbarschaft und viele verschiedene Musikgruppen.

Im Gasthof Ochsen - ganztägig geöffnet - spiele ab 14 Uhr die bekannte Wirthausmusik „Kasisers Hausband“ und mache stimmungsvolle Fasnetsmusik. Ganztägig sei auch an diesem Tag „Geis Neun“ im Bahnhof geöffnet. Für das Partyvolk öffne außerdem wie im vergangenen Jahr erstmals der ehemalige Gasthof Löwen ab 14 Uhr seine Türen bis etwa 20 Uhr. Eine feste Adresse für das Fasnetfeiern sei an diesem Tag auch das Feuerwehrhaus. Es ist von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Auch die Fasnetsparty im Jugendhaus beginnt um 12 Uhr.

Die Narrenzunft lädt das närrische Volk am Fasnets Zeischdig, 13. Februar, um 18.30 Uhr auf den Rathausplatz zum Schnarragagges-Verbrennen ein. Anschließend ist gemütlicher Kehraus im Gasthof Ochsen geplant.

Seit mehr als 120 Jahren werden in Kißlegg zur Fasnet Narrenzeitungen herausgegeben. Seit 1967 ist das im nun 57. Jahrgang das „Schnarragagges-Blättle“ der Narrenzunft. „Auch in diesem Jahr wurde es mit vielen Stunden Aufwand zusammengetragen und enthält unter anderem einen Blick auf die Fasnet früher und ganz früher, Närrisches ,von dr Stoizeit bis heit’, Kinderseiten, Rätsel, Ausmalbilder, Liedtexte und natürlich: Gschichtle mit lustigen Begebenheiten aus Kißlegg“, so die Narrenzunft. Mit dem Kauf eines Narrenblättles unterstütze man die Kißlegger Ortsfasnet. Es ist erhältlich beim Käslädele in Zaisenhofen, der Bäckerei Stampfer in Waltershofen, dem Stoffröschen in der Schlosstraße, Elektro Schneider, Bäckerei Strang-Einhauser, GleisNeun, Finkbeiner, Post-Shop Elektro Weber, Zweirad Wenzler, Volksbank und Christophes Schreibwaren.