Hohe Hürden für neues Gewerbe und Solaranlagen in Kißlegg

Planungstechnisch ist die künftige Nutzung des einstigen Charles-River-Geländes seit Mittwochabend abgeschlossen. Begleitet wurden das finale Votum des Kißlegger Gemeinderats zur Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplan allerdings von einigen Unmutsäußerungen seitens der Verwaltung. Die hatten aber nichts mit dem ‐ einmütig begrüßten ‐ Ergebnis zu tun. Vielmehr echauffierten sich Bürgermeister Dieter Krattenmacher und Bauamtsleiter Manfred Rommel über die ungeahnte Komplexität des Verfahrens.

Hürden wurden höher als gedacht

Die Zielrichtung von Gemeinde und Rat ist seit langem klar: Die einst für Tierzucht gewerblich genutzte Fläche soll nicht weiter Brache bleiben. Deshalb hatte man Anfang 2022 begonnen, die baurechtlichen Hürden zu nehmen. Die sahen eine Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplan vor ‐ obwohl es nicht um ein Gelände auf der grünen Wiese ging, sondern um eines zwischen weiterer Bebauung am Stolzenseeweg am Rande des Kißlegger Kernorts.

Besagte Hürden gestalteten sich indes höher als angenommen, als die Pläne ‐ sie sehen ein Mischgebiet sowie eine Freifläche für Solaranlagen vor ‐ zuletzt in die öffentliche Beteiligung gingen. Dabei werden auch diverse Behörden gehört ‐ und einige gaben sehr ausführliche Stellungnahmen ab. Das galt vor allem für den Forst, wie aus den Unterlagen zu ersehen ist.

Was den Bürgermeister so aufregt

Deren Inhalte haben es aus Sicht der Verwaltung in sich:

Es ist beinahe unmöglich geworden, vorhandene Flächen wieder in Betrieb zu nehmen, wenn erstmal die Bürokratie zuschlägt, ärgerte sich Dieter Krattenmacher.

Er verwies auf eine Aktendicke von 2,7 Zentimetern zum Thema, vor allem aber auf den seiner Ansicht nach vorhandenen teilweisen Widersinn der Stellungnahmen, die Verhandlungen sowie Ortstermine nach sich zogen ‐ und am Ende eine Reihe von Ausgleichsmaßnahmen für die Wiederbelebung der Brache nötig machen.

Genau das ist für den Rathauschef und Bauamtsleiter Rommel der springende Punkt. Letzterer sagte: „Wir bleiben bei der Nutzungsart hinter dem zurück, was der alte Bebauungsplan vorsieht.“ Heißt: Insbesondere das als obere Forstbehörde fungierende Regierungspräsidium Freiburg habe den naturschutzrechtlichen Ausgleich von seit dem Ende der Tierzucht wuchernden Bewuchses ins Feld geführt. Dabei sei es um die Frage gegangen, was davon als Wald zu bezeichnen ist und was nicht.

„Klimaschutz außer acht gelassen“

Der Ausgleich erfolgt jetzt in Form von entsprechend auszuweisenden Flächen außerhalb des ehemaligen Charles-River-Areals, aber auch durch heranzuziehende Ökopunkten im finanziellen Wert von 140.000 Euro. Manfred Rommel dazu: „Hätte man die Fläche in den letzten Jahren intensiv bewirtschaftet, wäre es nicht soweit gekommen.“

Was ihn und Dieter Krattenmacher überdies verärgert: Bei der Bewertung der Fläche sei die geplante Photovoltaikanlage außer acht gelassen worden: „Der Vorteil für den Klimaschutz wird nicht gegengerechnet“, so der Bauamtsleiter. Für den Bürgermeister ist das Ganze „exemplarisch dafür, wie wir uns mit bürokratischen Fesseln lahmgelegt haben“.

Kolb: Vergleich mit grüner Wiese hinkt

Die Äußerungen beider blieben im Gemeinderat nahezu unwidersprochen. Das galt indes nicht für die Äußerung Krattenmachers, es sei fast einfacher, neues Gewerbe auf der grünen Wiese auszusprechen als auf bereits entsprechend genutzter Fläche: Denn Andreas Kolb (GOL/ELK) verwies auf das seit Jahren stockende Verfahren zum Interkommunalen Gewerbegebiet Waltershofen (Ikowa). Letztlich habe die Gemeinde beim ehemaligen Charles-River-Gelände „Pech, dass es sich um ein sensibles Gebiet handelt“, so Kolb. Er ‐ wie auch alle anderen Räte ‐ stimmten der Änderungen von Flächennutzungs- und Bebauungsplan aber zu und gossen Letzteren in einen Satzungsbeschluss.