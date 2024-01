Im Rahmen ihrer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unter dem Motto „Fluchtursachen bekämpfen“ stellt Schwäbische.de seine ausgewählten Projekte vor, die in diesem Jahr von der Spendenfreudigkeit der Leser profitieren werden. Heute: Hoffnung Kindheit. Der Kißlegger Verein unterstützt den El Shaddai Charitable Trust und seine Arbeit, um benachteiligten Menschen in Indien ein menschenwürdigeres Leben zu ermöglichen.

Alles begann mit einer Indienreise von Andreas Kolb und Martina Kaiser 2008. „Davor hatten wir in einem Reiseführer gelesen, dass man nicht aufgebrauchtes Duschgel oder auch Kinderkleidung in einem Kinderheim in Goa abgeben kann, bevor man die Heimreise antritt“, erzählt Kolb. Das Paar schaute in einem der Kinderheime von El Shaddai Charitable Trust vorbei - und war beeindruckt, von jener 1997 gegründeten Wohltätigkeits-Organisation.

So begann es

Im Sommer 2009 entschied sich auch die Kißlegger Realschule, an der Kolb Lehrer ist, das Projekt zu ihrem Projekt zu machen, und beteiligte sich am Straßenfest und am Weihnachtsmarkt. Im Jahr darauf gab es ein „Artisten-Spektakel“ und den Besuch von El-Shaddai-Mitbegründerin Anita Edgar. Das, sagt Andreas Kolb, habe dem Ganzen noch einmal einen enormen Drive gegeben. 2010 wurde schließlich auch der Verein „Hoffnung Kindheit“ gegründet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, El Shaddai im rund 7000 Kilometer entfernten Goa zu unterstützen.

Rund 400 Kinder von null bis 18 Jahre leben in den inzwischen fünf El-Shaddai-Kinderheimen. „Rechnet man auch die Dörfer und Slums um die Heime, sind es 4000 bis 5000 Menschen, die durch El Shaddai erreicht werden“, erzählt Andreas Kolb. Brunnen werden errichtet, vor Ort wird eine Infrastruktur geschaffen oder verbessert, das Land nutzbar gemacht. „Niemand möchte wirklich weg“, sagt Kolb: „Es geht darum, eine Basis und Grundlage zu schaffen, damit die Menschen dortbleiben können.“

Weniger Heime

Viele Inder flüchten innerhalb ihres Landes und in größere Städte. Kolb: „Sie landen in den Slums.“ Dass aus einst sieben Heimen inzwischen fünf geworden sind, liegt laut Kolb daran, dass in Corona-Zeiten viele Familien aufgrund von Arbeitsmangel versucht haben, wieder in die Dörfern zurückzukehren und dort zu leben: „Zum Teil sind sie geblieben. Viele sind aber auch verstorben.“ Auch die Spenden sind, vor allem in Großbritannien, laut Kolb weniger geworden: „El Shaddai musste auch einige Mitarbeiter entlassen.“

Im fernen Kißlegg ist der Verein inzwischen auf knapp 100 Mitglieder deutschlandweit gewachsen, und auch die Spendeneingänge haben sich entgegen dem internationalen Trend entwickelt. Bereits im zweiten Jahr konnte „Hoffnung Kindheit“ die magische Schwelle überschreiten und 100.000 Euro nach Indien weiterleiten. „Wir geben alles weiter, was wir bekommen“, sagt Kolb und betont auch: „Wir haben aber keine Preisetiketten an den Kindern.“

Kein Kind stehenlassen

Will heißen: Ein Großteil der Mitglieder hat symbolische Patenschaften übernommen. Symbolisch deshalb, weil alles gespendete Geld in einen Topf kommt, alle Kinder in den Heimen damit versorgt werden - unabhängig davon, ob der „persönliche“ Pate fünf oder hundert Euro monatlich übernimmt. „Teilen, was geht“ ist das Motto des Vereins. Das, sagt Kolb, spiegle sich nicht nur in den Patenschaften wider: „Regelmäßig werden in den Kinderheimen mehr Kinder aufgenommen als eigentlich möglich sind. Weil El Shaddai einfach kein Kind stehenlassen kann, dem geholfen werden muss.“

Er ist fest in seinem Glauben, versetzt Berge - und ist für uns in Deutschland Motivation und Inspiration. Andreas Kolb

Trotz weltweiter Inflation brauche es, so Kolb, weniger als zwei Euro je Tag für die Verpflegung, die medizinische Versorgung, Bildung und Betreuung eines Kindes. Dennoch sind dies rund 20.000 Euro im Monat in der Grundversorgung. „Plus die Kinder, die außerhalb der Heime betreut werden und die Mitarbeitergehälter“, rechnet Kolb die Monat für Monat wiederkehrenden Kosten vor. Matthew Kurian, der Leiter von El Shaddai Charitable Trust, arbeite laut Kolb „gefühlt 48 Stunden am Tag“: „Er ist fest in seinem Glauben, versetzt Berge - und ist für uns in Deutschland Motivation und Inspiration.“

An Marathon teilgenommen

Im Februar beteiligte sich Andreas Kolb an einem Halbmarathon in Goa und erlief sich durch Sponsoren 7500 Euro. „Ich habe bei für einen Mitteleuropäer mörderischen klimatischen Bedingungen jeden Cent in meinen Knochen gespürt“, scherzt er. Und: „Ich war schnellster, da einziger Deutscher.“

Das aber war für ihn nicht das Wichtigste: „Wir haben die Kinderheime besucht, waren in den Slums unterwegs, haben mit einem indischen Filmemacher einen Film gedreht. Schön zu sehen war, dass wir hier in Kißlegg genau das Richtige tun, das Richtige unterstützen.“

Der tägliche Begleiter

Die Armut sei fast noch krasser als in den Jahren davor. Kolb: „Teilweise war es so frustrierend, dass mir die Tränen kamen.“ Frust aber ist ganz und gar nicht der von Kolb gewünschte und tägliche Begleiter: „Wir wollen die Freude abbilden.“ Und noch ein Fazit seiner Indienreise: „Es war nicht ein Punkt dabei, bei dem ich dachte, da ist irgendwie was ins Schludern geraten.“

Auch die Kißlegger Realschule hat 2023 (auch mithilfe zweier Sponsoren) mit einem Kinoabend wieder ihren Beitrag geleistet. Zudem beteiligten sich 170 Schüler am Projekt „Mitmachen Ehrensache“, aus dem 50 Prozent der Verdienste an „Hoffnung Kindheit“ fließen. Auch die Kißlegger Bogenschützen spendeten wieder. „Ich freue mich über jeden Beitrag, der uns oder auch andere Projekte unterstützt“, sagt Andreas Kolb.

Nicht die Welt verändern

Viele kleine Dinge machen am Ende eine große Sache, sagt Kolb im auf der Homepage veröffentlichten Filmbeitrag über seinen Indienbesuch. Es gehe nicht darum, die Welt zu verändern oder möglichst riesige Beträge zu spenden: „Aber jener Tag, an dem ein Kind in Indien aufgrund einer Spende in Deutschland ein Essen erhält, verändert man seinen Tag zu einem guten Tag.“ Das ist Hoffnung Kindheit.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter

www.hoffnung-kindheit.de