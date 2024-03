Hassler-Consort gibt weiteres Konzert „Scarlatti. Stabat Mater“

Nach zwei erfolgreichen Konzerten im Neuen Schloss in Kißlegg spielt das Hassler-Consort am Samstag, 16. März, um 19 Uhr ein weiteres Debüt in der Kirche St. Gallus und Ulrich in Kißlegg.

Das Hassler-Consort ist ein international besetzes Ensemble für Alte Musik. Es spielt unter der Leitung des Dirigenten und Spezialisten für historische Tasteninstrumente Franz Raml. Im Mittelpunkt des Passionskonzertes in der katholischen Kirche steht das ,,Stabat mater“, der Klagegesang Mariens aus der Feder des italienischen Barockkomponisten Alessandro Scarlatti (1660-1725), das selten zu hören ist und in diesem Konzert neu entdeckt werden kann. Das Hassler-Consort führt dieses Werk zusammen mit den beiden Solisten Chiara Heuser (Sopran) und Flavio Ferri-Benedetti (Altus) auf.

Die Konzerte finden mit Unterstützung der Gemeinde Kißleggg und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg statt. Karten für 22 Euro, ermäßigt 17 Euro, sind ab sofort im Gäste- und Bürgerbüro Kißlegg erhältlich.