Jetzt auch Privatautos: Schon wieder Hakenkreuz-Schmierereien in Kißlegg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zogen bislang unbekannte Vandalen durch Kißlegg und besprühten in der Schloßstraße mindestens drei geparkte Fahrzeuge mit einem Hakenkreuz und anschließend alle Spielgeräte auf dem Spielplatz im Schlosspark, wie die Polizei berichtet.

Über die Höhe des Sachschadens konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 zu melden.

In jüngster Zeit ist das der zweite Fall in Kißleggs Ortsmitte. Eine Woche vor Weihnachten ist das Neue Schloss - ebenfalls zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag - von einem Unbekannten verunstaltet worden. Der Täter besprühte die Fassade mit mehreren Hakenkreuzen und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.