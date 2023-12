Als Botschaft an das Landratsamt will der Kißlegger Gemeinderat einen Beschluss verstanden wissen, den er jüngst traf. Dabei ging es um ein Freiflächen-Solarthermie-Anlage, die ein Bauherr gerne zwischen Lanquanz und Bärenweiler bauen will. Doch das Projekt droht am Baurecht zu scheitern.

Mit Solarthermie lässt sich die Wärme der Sonne für Warmwasser und Heizung oder auch zur Stromerzeugung nutzen. Die im Lanquanzer Mösle geplante Anlage sollen laut Sitzungsvorlage die Gebäude der Heimat Bärenweiler sowie den angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb versorgt werden.

13 Solarthermie-Kollektoren sind geplant

Vorgesehen sind 13 Solarthermie-Kollektoren. Sie sollen doppelreihig auf rund 200 Metern Gesamtlänge aufgestellt werden - auf Trägerständern gute drei Meter über dem Boden. Teil der Anlage ist laut Plan auch ein Wärmespeicher mit 10.000 Kubikmeter Fassungsvermögens, 36 Metern Durchmesser und elf Metern Höhe und Technikcontainern.

Nun gibt es allerdings ein baurechtliches Problem. Die Anlage müsste im Außenbereich gebaut werden. Die Hürden dafür sind hoch, und in diesem Fall offenbar nicht zu nehmen. So dient die Anlage zwar auch dem landwirtschaftlichen Betrieb dort zur Heutrocknung, wird in ihrer Größe dafür aber als überdimensioniert angesehen. Die Baurechtsbehörde des Landratsamts Ravensburg sieht laut Sitzungsvorlage „keine Möglichkeit das Bauvorhaben nach § 35 BauGB zu genehmigen“.

Einvernehmen ist quasi nicht zu erteilen

Die Gemeinde Kißlegg entscheidet nicht selbst über Baugesuche, wird aber gefragt, ob sie ihr Einvernehmen erteilt oder versagt. Im Fall der Solarthermieanlage schlug die Verwaltung vor, das Einvernehmen zu versagen. „Die Idee ist super, was nicht dazu passt, ist das Baurecht“, sagte Bauamtsleiter Manfred Rommel. Der Gemeinde müsse, da das Vorhaben nicht genehmigungsfähig sei, das Einvernehmen versagen.

„Ich halte das Projekt für sehr sinnvoll“, sagte auch Bürgermeister Dieter Krattenmacher und stellte einen Lösungsansatz in den Raum: Mit einem eigenen Bebauungsplan für Baurecht sorgen. Man könne dem Bauherren signalisieren, dass der Gemeinderat gegebenenfalls bereit sei, einen Aufstellungsbeschluss zu fassen. Wie Bauamtsleiter Rommel berichtete, dürfte diese Idee auch nicht zum Zug kommen. Dem Bauherren seien der Aufwand und das finanzielle Risiko mit Blick auf die zu nehmenden Hürden etwa des Naturschutzes zu hoch.

Gemeinderat will nicht demotivieren

Damit nicht zufrieden geben wollte sich indes das Ratsgremium. Das nämlich befürwortet die Solarthermie-Anlage grundsätzlich. Er wolle dem Bauherren mit dem Beschluss „kein Zeichen des Demotivierens“ senden, sagte CDU-Gemeinderat Friedrich Rockhoff und schlug vor, aus dem Vorhaben ein Pilotprojekt zu machen.

Er werde dem Vorschlag, das Einvernehmen zu versagen, nicht zustimmen, tat auch SPD-Fraktionsvorsitzender Josef Kunz kund, „auch wenn es keinen Sinn hat“. Und Wolfgang Schuwerk (CDU) fasste seinen Unmut in diese Worte:

Da geht einem die Lust aus. So etwas muss man doch hinbekommen. Sollen sie da draußen denn weiter mit Öl heizen? Wolfgang Schuwerk

Gemeinde schickt eine Botschaft ans Landratsamt

Letztlich beschloss das Gremium einstimmig, dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen statt zu versagen. Ob das bei der Genehmigungsbehörde noch Einfluss nehmen kann, ist ob des geltenden Rechts allerdings fraglich. Aber zumindest seine Botschaft hat Kißlegg damit verschickt.