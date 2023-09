Kißlegg

Gras in Kißlegger Trocknungsanlage fängt Feuer

Kißlegg / Lesedauer: 1 min

Wegen eines Feuers in einer Kißlegger Grastrocknungsanlage rückte die Feuerwehr in der Nacht auf Samstag aus. (Foto: dpa/Philipp von Ditfurth )

In der Nacht auf Samstag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Grastrocknungsanlage aus. Gras in einer Trommel war in Brand geraten.

Veröffentlicht: 10.09.2023, 11:53 Von: sz