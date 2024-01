Gesuchter wendet Haftstrafe ab

Auf der A 96 zwischen Wangen im Allgäu und Leutkirch ist Beamten des Bundespolizeireviers Friedrichshafen ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz gegangen. So konnte der verurteilte Mann trotzdem eine ihm drohende Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Am vergangenen Donnerstag hielt eine Streife des Bundespolizeireviers Friedrichshafen laut Pressemitteilung um kurz nach Mitternacht auf der A 96 an der Ausfahrt Kißlegg einen 37-Jährigen an. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Die Staatsanwaltschaft Ulm suchte den rumänischen Staatsangehörigen seit Dezember 2021. Zuvor hatte ihn das Amtsgericht Ulm im Sommer desselben Jahres wegen Vorenthaltens/Veruntreuens von Arbeitsentgelt rechtskräftig zur einer Geldstrafe von 930 Euro verurteilt. Nachdem der in der Schweiz wohnende Mann die bisher schuldig gebliebene Summe beglich, konnte er seine Reise fortsetzen.