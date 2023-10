Die von der Gemeinde Kißlegg und der Baugenossenschaft Wangen (BG) geplanten 15 Sozialwohnungen in der Fürst-Erich-Straße werden nicht gebaut. Das Projekt lässt sich aus finanziellen Gründen nicht umsetzen ‐ trotz staatlicher und kommunaler Förderung, quasi kostenlos zur Verfügung gestelltem Grundstück und längst vorliegender Baugenehmigung. Das Scheitern des Projekt lässt die Betroffenen frustriert zurück. Wie es nun weitergehen soll.

BG sieht finanziell keine Chance für das Projekt

„Im Moment ist es sehr schwierig, so einen Bau umzusetzen“, sagt BG-Vorstand Christoph Bührer und legt Zahlen vor. Sie zeigen: Die Rechnung der Baugenossenschaft geht nicht auf. Sie würde draufzahlen. 33 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete müssten die geplanten Sozialwohnungen liegen. In Kißlegg bedeute das einen Mietpreis von rund 5,20 Euro pro Quadratmeter. „Das ist trotz Förderung nicht machbar“, sagt der BG-Vorstand. Zu hoch seien die Baukosten, die er im regulären Neubaubereich mit rund 15 Euro pro Quadratmeter veranschlagt. Das teilte er jüngst auch der Kißlegger Gemeindeverwaltung mit.

„Dass man kostengünstiges Wohnen trotz Förderung und verfügbarem Grundstück nicht hinkriegt, das ist extrem traurig. Das frustriert“, sagt Bührer. Grundsätzlich sei vonseiten der BG weiterhin Interesse da, das Projekt irgendwann umzusetzen ‐ nicht zuletzt, da die Genossenschaft bereits Geld für den bisherigen Planungsprozess investiert hat.

Gemeinde kann nicht länger warten

„Wir im Allgäu glauben ja auch an Wunder“, sagt Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher, räumt aber ein, dass die Gemeinde bereits damit gerechnet hatte, dass das Projekt nicht weiter geführt werde. „Die Rahmenbedingungen haben sich ja nicht verbessert.“ Man sei sich mit der BG einig, dass es derzeit nicht sinnvoll sei, das Projekt weiterzuverfolgen, „und, dass wir als Gemeinde nicht warten können“.

Das Gemeindeoberhaupt macht keinen Hehl daraus, dass ihn das Scheitern des Projekts nicht nur wegen bereits investierter Zeit und Geld ärgert. „Es ist eine Katastrophe. Wo sollen denn die Leute hin?“ Er sieht die Bundespolitik in der dringenden Pflicht, schnelle und wirkungsvolle Lösungen zu finden. Denn das Thema bezahlbarer Wohnraum spitze sich jetzt zu ‐ auch in Kißlegg.

Projekt-Aus verschärft Lage bei Gemeindeunterkünften

Das gescheiterte Sozialwohnungsprojekt bringt konkrete Auswirkungen für die Gemeinde mit sich. Denn die ist mit ihren Kapazitäten für die Unterbringung von geflüchteten, asylsuchenden und den Menschen, die akut von Obdachlosigkeit bedroht sind, am Anschlag. Zudem sollten Container oder Ähnliches nur Übergangslösungen sein. Irgendwann werden viele der dort Lebenden auf den Wohnungsmarkt drängen. Aktuell bringt die Gemeinde 151 Menschen unter ‐ in 15 Gebäuden, die nach Auskunft der Verwaltung alle voll belegt sind. Dazu beobachtet Krattenmacher, dass zunehmend „Menschen aus der Mitte der Gesellschaft“ von Obdachlosigkeit bedroht sind und sich die am Markt abgerufenen Mieten nicht leisten können, „beziehungsweise, Wohnungen unter acht Euro pro Quadratmeter nicht finden, weil die nicht auf den Markt kommen“.

Das Sozialwohnungsbauprojekt in der Fürst-Erich-Straße hätte die Lage etwas entspannen sollen. Daraus wird nun nichts. Dabei würde die Gemeinde von ihren 15 Unterkünften fünf lieber jetzt als morgen schließen. Dazu zählen vor allem provisorische Unterkünfte in eigentlich zum Abbruch gedachten Gebäuden in den Ortschaften, die teils noch mit Holzkohleöfen beheizt werden. Aber auch der zur Sanierung anstehende denkmalgeschützte „Löwen“ gehört dazu. Unterkünfte in dem ehemaligen Gasthaus werden derzeit nicht mehr neu belegt.

Manches Provisorium könnte Dauereinrichtung werden

„Wir werden unsere teilweise nicht im guten Zustand befindlichen Unterkünfte weiter betreiben müssen“, stellt Krattenmacher nach dem Aus für die eingeplanten Sozialwohnungen in der Fürst-Erich-Straße fest und will nicht ausschließen, dass so manches Provisorium zur Dauereinrichtung wird. „Unser gemeinsamer Wunsch, den Bewohnern und unseren Betreuern bessere Bedingungen bieten zu können, wird einmal mehr nicht erfüllt werden können.“

Und wie geht es nun weiter? Das weitere Vorgehen werde im Gemeinderat beraten, sagt Krattenmacher. Grundsätzlich sieht der Bürgermeister im Bau von günstigen Mietwohnungen weiterhin die beste Alternative für das Gelände. Dass die Gemeindeverwaltung selbst als Bauherr einsteigt, sieht er allerdings nicht. „Die Gemeinde verfügt nicht über die Kapazitäten, das Fachwissen und die finanziellen Mittel solche Projekte zu stemmen.“ Die Verwaltung werde daher vorschlagen, einen „alternativen Partner für dieses oder ein ähnliches Projekt“ zu suchen.

Bürgermeister sieht keinen Spielraum für weitere Zuschüsse

Woran er dabei genau denkt, und ob es sich dabei noch um reinen Sozialwohnungsbau handeln kann, dazu äußert sich Krattenmacher noch nicht konkret. „Wir wollen dort Sozialwohnungsbau haben, aber wenn wir mit einem neuen Anlauf scheitern, müssen wir eventuell andere Ziele dort setzen.“ Einen noch größeren Zuschuss als die für das BG-Projekt beschlossenen 400.000 Euro und das quasi für umsonst zur Verfügung gestellte Grundstück, also etwa einen Mietkostenzuschuss, könne die Gemeinde aber nicht aufbringen.

„Wir sehen keine Schuld bei der BG“, betont Krattenmacher, der sich offenbar auch vorstellen kann, auf den bisherigen Planungen aufzubauen und dadurch die bereits entstanden Kosten für die BG „ein Stück weit mitzudecken“. Sollte sich kein alternativer Partner und Konzept finden, und die BG doch eine Möglichkeit entdecken, „wäre es uns sehr recht, es mit der BG umzusetzen“. Danach sieht es allerdings nicht mehr aus.