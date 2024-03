Neun Frauen und Männer stehen auf der Liste der Kißlegger Grünen für die Gemeinderatswahl. Sie kandidieren in Kißlegg-Ort und -Land sowie in Waltershofen.

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Bad Wurzach/Kißlegg wurde im Februar 2023 gegründet. „Von Anfang an war eine g’scheite Liste unser Ziel“, erinnerte Vorstandsmitglied Rainer Skutnik am Dienstagabend bei der gemeinsamen Nominierungsversammlung für Bad Wurzach und Kißlegg im Kißlegger „Ochsen“. „Das hat uns nun einige Monate stark beschäftigt, zumal es auch viel negative Begleitmusik gab“, so Skutnik mit Blick auf die Randale beim Aschermittwoch der Grünen in Biberach, die Bauernproteste während einer Versammlung der Grünen in Unterschwarzach und den jüngsten Vorfall in Amtzell, wo ein grüner Ratskandidat geschlagen worden ist.

Mitgliederzahl gestiegen

Doch man lasse sich nicht einschüchtern, so der Kißlegger, „wir sind stattdessen zusammengerückt“. Er beobachtet auch „einen gewissen Solidarisierungseffekt“. 17 Personen gründeten den Ortsverband vor Jahresfrist, mittlerweile habe man 29 Mitglieder, „und es sind noch einige in der Warteschleife. Das macht mir ganz persönlich Mut.“

GOL/ELK ist Geschichte

Mit der Kandidatur von Bündnis 90/Die Grünen bei der Kißlegger Gemeinderatswahl sei zuletzt angetretene Listenverbindung Grün-Offene Liste/Verein Entwicklung Lebensraum Kißlegg (GOL/ELK) Geschichte, sagte Skutnik auf Nachfrage. Deren drei noch amtierenden Gemeinderäte Andreas Kolb, Hubert Braun und Philipp Schmidt treten auch auf der noch beschlossenen Liste von Bündnis 90/Die Grünen nicht an. Kolb kandidiert aber für die Partei bei der Kreistagswahl.

Jüngste Kandidatin der Grünen ist die 17-jährige Sophia Hintzen. Insgesamt stehen fünf Frauen und vier Männer auf der Liste. Für Immenried fanden sie keine Kandidaten.

Die Kandidatenliste

Kißlegg-Ort: Elisabeth Schede, Bernhard Klein, Sophia Hintzen, Ahmed Hussein, Heiko Dudek. - Kißlegg-Land: Silke Monk, Florian Schweitzer, Meike Sontheim. - Waltershofen: Anne Carnein.