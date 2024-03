Gemeinderäte loben Mennig für engagierte Arbeit

Nach knapp zwei Jahren im Gemeinderat scheidet Susanne Mennig, Freie Wähler (FW), mit sofortiger Wirkung aus dem Kißlegger Gemeinderat aus. Sie war erst im Juli 2022 für Joachim Kappler nachgerückt. Der Grund für ihr Ausscheiden ist sehr erfreulich - Susanne Mennig hat sich nämlich erfolgreich auf die Koordinierungs- und Seniorenberatungsstelle bei der Gemeinde Kißlegg beworben und nimmt ihre Tätigkeit am 15. April auf.

Mennig ist auch Mitglied Ortschaftsrats in Waltershofen. Da die neugeschaffene Stelle eindeutig Gestaltungsmöglichkeiten mit Auswirkungen auf große Teile der Bürgerschaft hat, wie Bürgermeister Krattenmacher erläuterte, sei dies gemäß Paragraf 29 Gemeindeordnung ein Hinderungsgrund für eine Mitgliedschaft im Gemeinderat Kißlegg und auch im Ortschaftsrat Waltershofen. Sie muss nun aus beiden Gremien ausscheiden. Krattenmacher bedauerte dies einerseits, freute sich aber auch auf die neue und engagierte Mitarbeiterin im Rathaus. Dem schlossen sich alle Fraktionen im Gemeinderat an und lobten Mennig als sympathische und integrative Persönlichkeit, die genau die Richtige sei für die neue Tätigkeit. Susanne Mennig dankte für die schöne Zusammenarbeit - sie blicke wehmütig auf die zwei Jahre zurück.

Für Susanne Mennig wird Jochen Berlinger für den Wohnbezirk Waltershofen in die Fraktion Freie Wähler Kißlegg nachrücken. Er hat seine Bereitschaft zum Nachrücken erklärt, ist allerdings in der aktuellen Sitzung verhindert und wird in der Sitzung am 10. April verpflichtet.