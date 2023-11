Gemeinde Kißlegg zeichnet drei junge Künstlerinnen aus

Im Rahmen der Finissage zur Kunstausstellung „Junge Kunst in Oberschwaben“ wurden jetzt im Neuen Schloss Kißlegg die drei Förderpreise sowie der Publikumspreis vergeben. Der musikalische Beitrag kam von Michael T. Otto, der seinem Kuhlohorn jazzige Töne entlockte.

Es war eine Premiere, die hoffentlich eine Fortsetzung finden wird. Zur Förderung junger Kunstschaffender im Bereich der Bildenden Kunst hatte die Gemeinde Kißlegg erstmals drei Preise in Höhe von 2000, 1000 und 500 Euro ausgelobt. Zudem hatten die Besucher der Ausstellung „Junge Kunst in Oberschwaben“ die Gelegenheit, ihr Votum für einen Publikumspreis, der mit 500 Euro dotiert war, abzugeben.

Wer mitmachen durfte

Teilnahmeberechtigt waren Künstlerinnen und Künstler, die an einer Kunstschule, Hochschule, Fachhochschule oder Akademie der Bildenden Künste eingeschrieben sind oder waren. Bedingung war ebenso, dass sie aus dem Bereich des Bodenseekreises oder den Landkreisen Ravensburg, Biberach und Sigmaringen stammen, hier wohnen oder arbeiten. Zudem durften sie nicht älter als 35 Jahre sein.

Schließlich waren es 20 Kunstschaffende, die eine oder mehrere Arbeiten vom 2. April bis 29. Oktober im Schloss präsentieren durften. Wobei ein konkretes Thema für die Arbeiten nicht vorgegeben wurde. Zu der Fachjury gehörten Heike Frommer, Leiterin der Galerie Bodenseekreis, Michael Maurer, Leiter von Schloss Achberg, und Jürgen Weing, Kurator der Ausstellung. Weing war es auch, der anstelle des erkrankten Bürgermeisters Dieter Krattenmacher die Moderation übernommen hatte.

Wer die Künstlerinnen sind

Es lag Spannung in der Luft, als die jeweiligen Preisträger aufgerufen wurden. Zunächst der dritte Preis in Höhe von 500 Euro, der an Chanelle Rundel ging. Die in Friedrichshafen aufgewachsene junge Frau hat laut Jury:

Interesse an Menschen, die sie genau beobachtet und spielerisch, schonungslos und intensiv mit Acryl auf Leinwand porträtiert. Jury

Chanelle Rundel verstehe es, „die intime, vibrierende Präsenz der Beziehung zwischen porträtiertem Menschen und Künstlerin direkt auf die Leinwand zu übertragen“.

Lea Hoffbauer, die in Dresden an der Hochschule studierte und in Ravensburg aufwuchs, war die zweite Preisträgerin. Da nicht nur der Jury, sondern auch dem Publikum ihr aus Tusche und Aquarell entstandener „Dresdner Balkon“ und damit das „hohe zeichnerische Vermögen“ der Künstlerin gefiel, kamen zu den 1000 Euro noch die 500 Euro des Publikumspreises hinzu.

Das Votum für die Kißleggerin Sandra Schick, die in Karlsruhe an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung studiert, war eindeutig. Das gesamte Werk, die Einrichtung mit graviertem Gips, Kunstrasen und Spiegelfolie unter dem Titel „The names of saints are points on a map“ sowie ein Bild auf Leinwand mit Acryl und Pigmenten, das den Namen „To look up like weightless“ trägt, gefiel der Jury in mehreren Beziehungen.

Was das Preisgericht sagt

Einmal in der Verbindung von Alt und Neu, von Vergangenheit und Gegenwart, dann wieder im weiten Blick von oben auf die oberschwäbische Landschaft beziehungsweise auf die Inseln aus Kunstrasen und die sehr persönlichen Erlebnisse, die in handgegossene Gipsornamente eingraviert wurden. „Kunst regt zum Nachdenken an“, schrieb das Preisgericht und war sich sicher, dass dies Sandra Schick mit ihrer Installation „auf ganz besondere Weise gelungen ist“.