[" Gemeinde Kißlegg" "für Fußverkehrs-Check nominiert "]

Nach dem Beschluss des Radverkehrskonzepts in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ist die Gemeinde Kißlegg nun auch in den Fußverkehrs–Check des Landes aufgenommen worden. Staatssekretärin Elke Zimmer überreichte am Freitag die Teilnahmeurkunde. „Unserem Ziel, Kißlegg–Ort attraktiver für Radfahrer und Fußgänger zu machen, sind wir damit ein bisschen näher gekommen“, teilte Bürgermeister Dieter Krattenmacher anschließend mit. „Wir freuen uns sehr, in die Auswahl gekommen zu sein. Unsere Bemühungen zur Förderung des Fußverkehrs werden damit belohnt. Das ist ein Ansporn für alle Beteiligten, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, wird Krattenmacher in einer Pressemitteilung zitiert.

Bei den Fußverkehrs–Checks bewerten Bürger, Politik und Verwaltung gemeinsam die Situation des Fußverkehrs vor Ort. In einem Auftaktworkshop wird zunächst eine erste Bestandsanalyse gemeinsam mit Vertretern der Politik und Verwaltung, der Verbände sowie den Bürgern vorgenommen. Für Kißlegg ist die Auftaktveranstaltung Ende September geplant, der genaue Termin steht noch nicht fest.

Im Anschluss gibt es zwei Begehungen. Dabei gehen Interessierte mit Verwaltung, Politik und Experten jeweils zu Fuß durch die Ortsmitte. An Ort und Stelle werden Stärken und Schwachstellen ermittelt und mögliche Lösungen diskutiert. Im Anschluss entwickeln Verwaltung und Fachbüro auf dieser Basis Maßnahmenvorschläge zur Fußverkehrsförderung, die bei einem Abschlussworkshop vorgestellt und erörtert werden.

Mehr als 90 Fußverkehrs–Checks erfolgten seit 2015 in Baden–Württemberg bisher. Laut Mitteilung haben sie sich als sinnvolles Instrument erwiesen, um in den Kommunen für die Belange des Fußverkehrs zu sensibilisieren. Ziel der Fußverkehrs–Checks ist es einerseits, den Fußverkehr in Politik und Verwaltung wieder als eigenständige und wichtige Mobilitätsform ins Bewusstsein zu rücken. Andererseits sollen die Bedingungen für zu Fuß Gehende vor Ort konkret verbessert werden. Die Kosten für den Fußverkehrs–Check werden vom Land Baden–Württemberg übernommen, das Fachbüro Planersocietät aus Karlsruhe unterstützt bei dem Check die Verwaltung.

Auswählt wurden die Kommunen von einer Fachjury aus Vertretern des Gemeinde– und des Städtetags Baden–Württemberg, der Hochschule Karlsruhe, des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) Baden–Württemberg, der NVBW — Nahverkehrsgesellschaft Baden–Württemberg sowie des Ministeriums für Verkehr Baden–Württemberg. Insgesamt haben sich in diesem Jahr mehr als 50 Kommunen beworben. Neben Kißlegg erhalten elf weitere Kommunen den Fußverkehrs–Check, darunter auch die Nachbargemeinde Vogt.