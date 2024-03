„Die Bildungspolitik des Landes ist heftig in Bewegung geraten und uns fehlen jetzt klare Eckpfeiler, wohin die Reise geht.“ Das hat Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher in der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärt. Dies betreffe insbesondere den gesetzlich verankerten Anspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, der ab 2026 gelten soll. Klar sei bisher nur, dass ab September 2026 und beginnend mit der Grundschulklasse 1 jedes Kind Anspruch auf 330 Betreuungstage im Jahr hat: „Aber uns fehlen bis heute konkrete Vorgaben des Landes“, so Krattenmacher.

Unsicherheiten bei den Gemeinden

Ursprünglich habe sich die grün-schwarze Landesregierung vorgenommen, in dieser Legislaturperiode keine Strukturentscheidungen in der Bildungspolitik zu treffen. Durch den erfolgreichen Volksantrag zur Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium seien jetzt aber doch noch in dieser Legislaturperiode grundlegende Entscheidungen zum Gymnasium zu erwarten. Gleichzeitig sei es aber auch der feste Wille der Landesregierung, nach den ernüchternden Ergebnissen der letzten Pisa-Studien, die Lese-, Rechtschreib- und Rechenfähigkeiten der Jüngsten in Vorschule und Grundschule zu stärken.

Für die Gemeinden bedeute dies aber, so der Bürgermeister weiter, dass große Unsicherheit über den weiteren Fortgang besteht: „Wo wird die Förderung der Kinder stattfinden - in der Grundschule, der Vorschule oder gar in einem verpflichtenden Vorbereitungsjahr?“ Auch sei unklar, wer die erforderlichen Investitionen bezahle. Hier aber könnten Milliardeninvestitionen auf die Gemeinden zukommen.

Gehen Geburtenzahlen wieder zurück?

Krattenmacher fasste im Gemeinderat zusammen: „Die Geburtenzahlen scheinen eher zurückzugehen, die Betreuungsnachfrage ist daher unsicher. Der rechtliche Rahmen ist immer noch nicht festgeschrieben und demzufolge sind der Personal- und Raumbedarf unklar.“ Und schlussendlich sei die Kostenfrage zwischen Land und Kommunen weiter ungeklärt. In dieser Situation könne er dem Gemeinderat aktuell keine konkreten baulichen Maßnahmen im Grundschulareal empfehlen: „Die Verwaltung rät daher, auf Sicht zu fahren.“

Dies bedeute aber keinesfalls, die Hände in den Schoß zu legen - vielmehr spannte Krattenmacher einen großen Bogen von den Plänen zur Fortentwicklung der Grundschulareales bis zur Sicherstellung des erforderlichen Betreuungspersonals.

Wie soll sich das Grundschulareal fortentwickeln?

In jedem Fall wird nach Aussage des Bürgermeisters noch dieses Jahr der Schulhof saniert. Auch solle der Waldorf-Kindergarten gemeinsam mit dem interdisziplinäres Beratungs- und Frühförderzentrum für Eltern und Kinder (Mobile) in das Dr.-Schmid-Haus nahe der Herrenstraße umziehen und somit dem Kindergarten St. Hedwig die Möglichkeit der Erweiterung geben. Dazu könne bei Bedarf auch der freie Platz überbaut werden. Ferner läuft derzeit der Bau des Spielplatzes für die Außenstelle des Schellenbergkindergartens beim Bärtlehaus.

Alle weiteren Fragen der baulichen Fortentwicklung sollen nach Auffassung des Bürgermeisters so lange zurückgestellt werden, bis einerseits die politischen Rahmenbedingungen klar seien und andererseits der tatsächliche Betreuungsbedarf abgeschätzt werden könne.

Wie soll die Betreuung sichergestellt werden?

Während in räumlichen Fragen zurückhaltend agiert werden soll, will die Gemeinde in der Personalgewinnung weiter offensiv handeln und rechtzeitig den erforderlichen Personalstamm aufbauen. Dazu solle die erfolgreiche Zusammenarbeit mit St. Anna fortgesetzt werden. Bürgermeister Krattenmacher: „Wir werden das Hort- und Kernzeitpersonal über St. Anna weiterbeschäftigen - planen aber, die Gebührenhoheit künftig bei Gemeinde anzusiedeln - schließlich müssen eventuelle Defizite auch von der Gemeinde getragen werden.“

Was plant die Gemeinde bei der Kernzeiten- und Ganztagesbetreuung in Waltershofen und Immenried?

Für Krattenmacher ist es vordringlich, dass die Kernzeitenbetreuung auch künftig in den Grundschulen der Ortschaften erhalten bleibt: „Sie ist ganz wichtig für den Erhalt der Grundschulen. Daher bleibt dieses Angebot in Waltershofen und Immenried.“ Wer allerdings mehr wolle oder brauche, der müsse das Busangebot nach Kißlegg nutzen, denn: „Die Gemeinde plant, die gesetzlich vorgeschriebene Ganztagesbetreuung bei der Grundschule Kißlegg anzusiedeln“, so Krattenmacher.

Wie lief die Aussprache?

Die Ausführungen des Bürgermeisters fanden im Rat große Zustimmung. Friedrich Rockhoff (CDU) erwartet, dass das Land die Kosten für die gesetzlich angeordneten Maßnahmen übernimmt und Monika Dobler (SPD) forderte, dass das Radwegenetz für den Schulweg angepasst werden müsse. Andreas Kolb (GOL/ELK) fragte, warum die Klassenzimmer nicht für die Betreuung genutzt werden könnten. Bürgermeister Krattenmacher versicherte, dass dies, wo immer möglich, geschehe - für die Betreuung aber oft zusätzliche Anforderungen bestünden.