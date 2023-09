Fußverkehrs–Check in Kißlegg

Die Gemeinde Kißlegg nimmt den Fußverkehr unter die Lupe. Am Montag, 18. September, starten die Fußverkehrs–Checks 2023 mit einem Auftaktworkshop. Von 19 bis 21 Uhr findet im Neuen Schloss, im Esthersaal 1. OG, eine Diskussionsrunde mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung und Verbänden statt, um die Belange der zu Fußgänger zu erörtern: Welche Probleme gibt es? Wo kann man gut und sicher zu Fuß gehen? Wo fehlt Platz? Wo könnte vielleicht ein Zebrastreifen beim Queren einer Straße helfen? Wo eine Ampel?

Ziel des Fußverkehrs–Checks ist es, dass unterschiedliche Akteurinnen und Akteure die Belange des Fußverkehrs aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Kern des Projekts sind zwei Begehungen in unserer verkehrsgeplagten Ortsmitte, bei denen vor Ort die Situation der zu Fuß Gehenden analysiert wird.

In diesem Jahr stehen die Fußverkehrs–Checks unter dem Motto „Ideen für attraktive Stadtzentren“: Gerade die Gemeindezentren profitieren von einer guten Infrastruktur für den Fußverkehr. Wo attraktive Wege und Plätze einladen, halten sich Menschen gerne auf und profitieren der Einzelhandel und die Gastronomie. Wer den Fußverkehr fördert, fördert also auch die lokale Wirtschaft — ein Grund mehr für Kißlegg, den Fußverkehr in der Ortsmitte verbessern zu wollen.

Die Fußverkehrs–Checks werden vom Ministerium für Verkehr Baden–Württemberg unterstützt. Gemeinsam wollen das Land und die Gemeinde mehr Verkehr auf die Füße verlagern, denn zu Fuß Gehen ist die natürlichste und unabhängigste Form der Fortbewegung, dazu umwelt– und sozialverträglich und es fördert die Gesundheit.

Der Fußverkehrs–Check setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Gestartet wird mit einem Auftaktworkshop, bei dem nach einer allgemeinen Erläuterung des Projektverlaufs Themen und Routen für die beiden Begehungen vorgeschlagen und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung und Verbänden diskutiert werden. Im Herbst geht es bei zwei Begehungen zu Fuß statt, wobei vor Ort Schwachstellen ermittelt und mögliche Lösungen diskutiert werden.

Auf dieser Basis werden im Anschluss Vorschläge zur Fußverkehrsförderung entwickelt, die im Rahmen eines Abschlussworkshops im November 2023 vorgestellt und erörtert werden. Die Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich hierbei einzubringen. Als Expertinnen und Experten vor Ort sind deren Erfahrungen und Ansichten besonders wichtig. In der Umsetzung des Projekts wird die Gemeinde vom Fachbüro Planersocietät (Karlsruhe) unterstützt.