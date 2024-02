Zum Funkensonntag-Frühschoppen der CDU-Ortsverbände Kißlegg, Waltershofen und Immenried kam mit Rainer Wieland auch politische Prominenz ins Allgäu. Der Stuttgarter, seit 2009 einer der Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, sprach zum Thema „Europa aus der Mitte heraus gestalten“. Zu europäischen Themen redeten auch der hiesige Europa-Abgeordnete Norbert Lins und von Seiten des Gastgebers der Kißlegger CDU-Chef und Landtagsabgeordnete Raimund Haser.

Haser war sich sicher:

Wozu Adenauer, Kohl und Merkel ihren Beitrag geleistet haben, das muss aus der Mitte heraus erhalten bleiben. Raimund Haser

Es brauche dazu aber auch „eine neue europäische Idee, die gerade für die Jugend richtungsweisend ist“. Dass die CDU seit jeher den landwirtschaftlich geprägten Süden Deutschlands repräsentiere, war von Norbert Lins zu hören. Der Vorsitzende des EU-Agrar-Ausschusses unterstützt nach eigenen Aussagen den Bauernverband Allgäu-Oberschwaben in dem Bemühen, dem Bauernstand eine Zukunftsperspektive zu geben.

Kritik an Ampel-Ministern

„Schwätzen und nicht liefern, das akzeptieren die Bauern nicht mehr!“, rief Lins aus. Um dann von einem Beschluss zu sprechen, der „dank unserem Druck“ gefasst wurde. Die Europäische Kommission habe demnach die Pflicht, vier Prozent der Fläche für Brachen zu reservieren, nochmals ausgesetzt. Landwirte in der EU müssten 2024 also keine Ackerflächen stilllegen. Als einen Affront gegen den zuständigen Bundesminister Cem Özdemir sieht es der CDU-Politiker an, dass es gerade Umweltministerin Steffi Lemke gewesen sei, die sich gegen diese Aussetzung ausgesprochen habe.

Mit dem Satz „Man soll zur Sache stehen, wenn man sie für richtig erachtet“ eröffnete der 67-jährige Ehrengast Rainer Wieland seine Rede und führte in einprägsamen und teilweise zum Schmunzeln anregenden Beispielen vor Augen, was ihm in den langen Jahren seines politischen Weges begegnet ist. Er habe dabei Menschen getroffen, die sich „in eine schlechte Stimmung hineingesteigert hatten“ und denen er sagen musste, „dass es keinen Anlass gibt, nicht zuversichtlich nach vorne zu gehen“.

Freude über mehr EU-Zustimmung

Denn trotz „mehrerer Krisen gleichzeitig“ gibt es für Wieland keine „Zeitenwende“, sondern nur eine „Wende zur Realität“. Und die sieht für ihn schon jetzt „gar nicht so schlecht aus“. Sechs bis acht Prozent mehr Menschen in Deutschland als zuvor halten demnach eine Mitgliedschaft in der EU für wichtig. Und acht Prozent mehr Frauen und Männer wollen am 9. Juni zur Europawahl gehen, freute sich Wieland.

Auf den Brexit eingehend wies er daraufhin, dass in den Norden Englands das meiste EU-Geld fließt, aber gleichzeitig seien dort die meisten Brexit-Befürworter zu finden. Zur Pandemie sagte er:

So schlecht haben wir es nicht gemacht. Rainer Wieland

Die gute Nachricht sei vor allem, dass von den vier im Umlauf befindlichen Impfstoffen allein drei mit europäischer Beteiligung entwickelt wurden, also „aus der freien Welt kommen“.

Religion, Nation und Recht vom „Normalfall her“ diskutieren

Für wichtig hält es der Politiker aus Stuttgart, dass „vom Normalfall her diskutiert wird“. Und dazu zählt er drei Bereiche: Religion, Nation und Recht. Es werde viel zu sehr darüber nachgedacht, ob der Islam tatsächlich zu Deutschland gehöre. Dabei gelte doch: „Ein Christ, der einen redlichen Muslim nicht gewähren lässt, ist kein guter Christ.“ Was im umgekehrten Fall ebenso seine Richtigkeit habe.

Keine Hymne und keine Fahne beim Einlauf ins Fußballstadion? Rainer Wieland hatte die passende Gegenfrage: „Halte ich mein Land für etwas Besseres oder etwas Besonderes?“ Seine Antwort:

Wenn ich auf mein Land stolz bin, dann grenze ich mich vom Nationalsozialismus ab. Rainer Wieland

Und wie sieht es mit dem Recht aus? Dass um alles und gegen jeden gestritten wird, sei hinlänglich bekannt, so Wieland. Dabei würde Recht weder vom Papst, vom Rabbi oder schon gar nicht vom Pflasterstein bestimmt.

„Miteinander reden und erklären“

Die Datenschutzgrundverordnung hält er „für unangemessen“. Was könne man auch davon halten, wenn für unangemessene Aussagen auf dem Trikot diese abgeklebt werden müssten. Und ihn als „Glückwunschbeauftragten“ zu bezeichnen, das wolle er schon gar nicht.

Doch dann wird Wieland wieder ernst. „Jedes Land hat sein Blatt im Geschichtsbuch“, weiß er und ist beim „Miteinander reden und erklären“ angelangt. Von Bedeutung sei es in diesem Zusammenhang, den mit Angst behafteten Jugendlichen zu sagen, „dass die Welt nicht untergehen wird“. Die Chancen dafür seien besser denn je. Dieses Land, so Rainer Wieland abschließend, „ist nicht schlecht und nicht schwach, sondern es wird nur schlecht und schwach regiert“.

Bewirtet wurden die 100 Gäste in der Oskar-Farny-Halle von der Krieger- und Soldatenkameradschaft. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Widdumsmusikanten.