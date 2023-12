Frontalzusammenstoß bei Schlingsee

Bei einem Frontalzusammenstoß am Samstagmittag bei Schlingsee gegen 16.45 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30000 Euro. Eine 33-jährige Nissan-Fahrerin wollte laut Polizeibericht von der K 8043 nach links auf eine K 8008 abbiegen. Dabei übersah sie die dort stehende 39-jährigen Mercedes-Fahrerin und missachtete das Rechtsfahrgebot. In der Folge kam es zum wuchtigen Zusammenstoß wobei sich die Unfallverursacherin leicht verletzte. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.