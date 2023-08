Gesellschaftskritische Lieder gibt es viele. Eines davon hat Emilia Müller aus Kißlegg geschrieben. Die 14–Jährige nimmt damit am Songcontest „Dein Song für Eine Welt“ teil. Mit „Krieg und Flucht“ hat sie sich dabei kein einfaches Thema gewählt. Wie das Lied „Friedensschrei“ entstanden ist und was die Jugendliche, die in Bad Wurzach zur Schule geht, der Welt mit auf den Weg geben will.

Traurig fordernde Klaviertöne sind das erst, was erklingt, bevor sich Emilias Stimme mit eindrücklichem Text darüber legt: „Menschen rennen um ihr Leben, sie mussten alles aufgeben — nur wegen Krieg. Weg aus ihrer Heimat, weg von all den Menschen, die sie kenn’, in ein neues Land, wo sie die Sprache vielleicht nicht sprechen könn’.“ So lauten die ersten Zeilen, die sie singt. Das Unverständnis darüber, weshalb Menschen Kriege führen, und das verständige Mitgefühl mit denen, die darunter leiden, ziehen durch das gut zweieinhalbminütige Stück, das auch Machtmissbrauch anspricht.

Russlands Krieg in der Ukraine bewegt die Jugendliche

„Mein Ziel ist es, dass es die Menschen berührt, und die Message rüberkommt“, sagt Emilia. Es gehe darum, dass man nicht nur sein eigenes Wohl, sondern das Schicksal der Menschen im Blick haben solle, vor allem als politisch Verantwortlicher. Die Idee zu dem Lied kam ihr in Anbetracht der aktuellen Lage in der Ukraine. „Ich finde es schrecklich, wenn ich in den Nachrichten sehe und höre, dass Menschen flüchten müssen. Es ist so traurig zu sehen, was dort alles passiert.“ Diese Betroffenheit in Worte und einen Liedtext zu fassen, war ein Prozess über mehrere Wochen. Es helfe, glaubt Emilia, dass sie sich gut in andere Menschen hineinversetzen könne.

Erste Rückmeldungen von Mitschülern bestärken die Jugendliche darin, dass ihr Lied Menschen erreicht. Sie besucht nach den Sommerferien die neunte Klasse des Gymnasiums Salvatorkolleg in Bad Wurzach. Ihre Stimme bildet sie indes seit rund zwei Jahren an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu bei Gesangslehrerin Corinne Choi–Schutz aus. Diese war es auch, die Emilia auf den Songcontest aufmerksam machte.

Wettbewerb richtet sich an 10– bis 25–Jährige

„Dein Song für Eine Welt“ ist ein Wettbewerb für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 25 Jahren, die sich musikalisch mit Themen globaler Entwicklung auseinandersetzen und dafür ein eigenes Lied komponieren. Seit 2015 findet er im Zweijahresrhythmus statt. Er ist Teil des Programms „Globale Entwicklung in deutschen Bildungssystemen“, das von der Firma Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt wird.

„Ich wollte von Anfang an mitmachen“, schildert Emilia. Bis das Lied komponiert war, dauerte es allerdings einige Zeit. Immer mal wieder sei ihr ein Teil eingefallen, dann wieder einige Zeit nichts.

Text und Melodie, das kommt bei mir alles auf einmal, beschreibt sie den intuitiven Prozess.

Sie singe ihre Lieder ein und schaue dann mit ihrer Gesangslehrerin, was an Klavierbegleitung passe. Die finale Aufnahme von „Friedensschrei“ fand dann erst einen Tag vor dem Ende der Bewerbungsfrist statt — auch, weil sich Emilia nach einer Nominierung durch ihre Schule parallel bei der Kulturakademie Baden–Württemberg bewarb.

„Friedensschrei“ ist nicht Emilias erstes Lied

Angefangen, sich Lieder auszudenken, habe sie schon in der Grundschule, erzählt sie. Jetzt, mit dem Gesangsunterricht, mit dem sie in der Coronazeit begann, „nimmt es richtig Gestalt an“. Oberflächlich geht es auch in ihren beiden anderen Liedern nicht zu. Für eine Gedenkveranstaltung für die ermordeten Leutkircher Opfer des nationalsozialistischen Unrechtsregimes befasste sie sich mit Lilo Gollowitsch, die 1942 als 16–Jährige von Leutkirch nach Auschwitz deportiert wurde. Das andere Lied, „Bei dir“, ist ein Dankeschön an ihre Mutter. Damit trat sie 2022 beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Oldenburg an.

Emilia erzählt offen, wenn sie über ihre Musik, das Komponieren und den Songcontest erzählt, findet überlegte und ehrliche Worte. Dass sie erst 14 Jahre jung ist, schimmert manchmal durch, wenn sie etwas zaghaft antwortet, oder im Gespräch den rückversichernden Augenkontakt zu ihrer Mutter sucht. Dabei lassen diese Tage auch ihr Selbstbewusstsein wachsen, nicht zuletzt, da sie nun auch Werbung in eigener Sache macht, etwa Flyer verteilt und dabei schon das ein oder andere Haustürgespräch führte.

Publikums–Abstimmung läuft noch bis 23. August

Denn seit dem 1. August können Menschen online für ihre Favoriten unter den rund 650 zum Contest zugelassenen Lieder abstimmen, auch für Emilias „Friedensschrei“ noch bis zum 23. August. Der erste Platz im Voting bekommt einen Platz auf dem „Eine Welt–Album“ — und damit eine professionelle Produktion des eigenen Songs im Tonstudio. Die anderen Lieder für das Album wählt eine Jury aus. „Ich würde mich sehr freuen, wenn viele für mich abstimmen“, hofft auch Emilia auf einen Platz auf dem Album. „Gerade ist es noch ein Hobby, aber mein Traum ist, Sängerin zu werden. Darauf arbeite ich hin.“

Emilias Lied „Friedensschrei“ zum Anhören und die Online–Abstimmung gibt es hier: www.eineweltsong.de/voting/song/friedensschrei