Die Metzgerei Sontag gibt es in Kißlegg seit 175 Jahren. Ein Zeitraum, in dem sich nicht nur der Betrieb wandelte, sondern auch die gesellschaftliche Einstellung zum Fleisch. Einst begehrtes Nahrungsmittel, steht es heute als „Klimakiller“ in der Kritik. Wie sich der Wandel in der Esskultur in der Betriebsgeschichte der Metzgerei Sontag niederschlägt.

Die Lust auf Fleisch war groß in den 1960er-Jahren – so auch das Angebot. 1967 steht Irma Boneberger hinter der Theke der Metzgerei Sontag. (Foto: Privat )

Eine einheitliche Esskultur gab und gibt es in Reinform natürlich nicht. Die Reichen essen und trinken anders als die Armen. Die Jungen essen anders als die Alten. Es geht auch nicht allein um die Frage, was schmeckt, sondern auch darum, was an Nahrungsmitteln verfügbar ist - und: was als „gutes“ Essen gilt.

Fleisch hat heute einen anderen Stellenwert als früher

Dass sich gerade letzteres in den vergangenen 175 Jahren wandelte, davon kann auch der Kißlegger Metzger Philipp Sontag berichten. Als er den Familienbetrieb 2007 übernahm, bereiteten ihm zwei gesellschaftliche Strömungen Kopfzerbrechen: Die Lust auf Billigfleisch auf der einen, und die gesundheitsbewusste Ernährung als Trend auf der anderen Seite.

„In den 1980er- und 90er-Jahren kam man dann auf die Idee, dass es gar nicht so gut ist, so viel Fleisch zu essen, wie man kann“ Philipp Sontag

Der 44-Jährige führt die Metzgerei Sontag in Kißlegg in sechster Generation. Im Jubiläumsjahr warf er einen Blick in die Familientradition und sammelte Daten zurück bis zu seinem Ur-ur-ur-Großvater, der die Metzgerei 1848 gründete. Und Sontag stellte fest: Er gehört der ersten Generation an, in der Fleisch kein Selbstläufer mehr ist. „Früher musste man mit Fleisch hungrige Leute satt machen, heute muss man mit Werbung satte Leute hungrig machen - und das ist schwieriger.“

1848 wir die Metzgerei Sonntag eröffnet

Als Sontags Ur-ur-ur-Großvater die Metzgerei 1848 eröffnete, hatten die Menschen noch Hunger. Er hatte das Haus in der heutigen Jägerstraße gekauft, betrieb die Schnapswirtschaft dort und hielt ein paar Nutztiere. Als Metzger, so stellt es sich Philipp Sontag heute vor, waren die handwerklichen Fertigkeiten seines Vorfahren beim Schlachten und Zerlegen auch als Dienstleistung oder bei der Verarbeitung gefragt. Die Frage, ob Fleisch auf den Speiseplan gehört, stellte sich in einer von kräftezehrender körperlicher Arbeit geprägten Zeit nicht.

Das 1911 entstandene Foto zeigt Metzger Albert Sontag (Mitte, mit Mütze und weißer Schürze) mit seiner Frau Pauline und Kindern, sowie Hausmagd und Metzgern. (Foto: Sontag )

Wie stark die Ernährung im Mitteleuropa des 19. Jahrhunderts auf Fleisch ausgelegt war, hinterlegt der Kulturanthropologe Gunther Hirschfelder mit Zahlen. Ab etwa 1830, so schreibt er in „Vom Wohlstands- zum Krisensymbol“ (nachzulesen bei der Bundeszentrale für politische Bildung), stieg der Fleischverbrauch wieder kontinuierlich an. Um 1900 lag er bei etwa 50 Kilogramm pro Kopf und Jahr.

Was Kochbücher aus dieser Zeit verraten

Hirschfelder hat auch Kochbücher aus dieser Zeit im Blick. „Außer freitags, wenn in katholischen Gebieten Fisch gegessen wurde, stand jeden Tag Fleisch auf dem Speiseplan - gerade auch in vielen Arbeiter- und Bauernhaushalten. Speck, Schinken und Würste aus Schweinefleisch werden besonders häufig erwähnt. Für den obligatorischen Sonntagsbraten favorisierte man Rind- und Kalbfleisch, zunehmend auch Huhn“, schreibt er in seinem Artikel. Das galt selbstredend für diejenigen, die es sich leisten konnten. Fleisch und tierische Produkte, etwa auch Butter, zu essen, war ein Zeichen für Wohlstand.

Im Allgäu gewann in dieser Epoche die Milch- und Käseproduktion an Bedeutung - und mit ihr die typische Allgäuer Landwirtschaft. Anders als im industriestädtischen Kontext mit seinen aufkommenden großen Schlachthöfen, etablierten sich dort die Handwerksmetzgereien. Noch heute, so berichtet Sontag, liegen 50 Prozent der Metzgereiinnungsbetriebe in Bayern und Baden-Württemberg. Wobei es weniger werden und diejenigen mit eigener Schlachtung mittlerweile eher Raritäten sind.

In Kißlegg übernimmt um 1900 Albert Sonntag die Metzgerei, die sein Vater schon von seinem Vater übernommen hatte, und die 1927 sein Sohn Albert junior weiterführt. Mittlerweile ist aus den ersten Anfängen der Metzgerei ein veritabler Betrieb geworden. In dem Gebäude, so vermutet Philipp Sontag, befanden sich damals ein Eiskeller, ein Kühlraum, die Metzgerei mit Schlachthaus und Wurstküche sowie das Gasthaus mit Küche und großem Saal im ersten Obergeschoss.

Mangelerfahrung in Kriegszeiten prägt die Gesellschaft lange

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts brachte indes massive Mangelerfahrungen mit sich. Fleisch wurde für breite Bevölkerungsschichten beinahe unerschwinglich. Am Ende des Zweiten Weltkrieges und während der Übergangsperiode zur Neuordnung Europas bis in die Zeit um 1950, so fasst Hirschfelder zusammen, „herrschte in weiten Teilen Europas dramatische Mangelernährung“.

Auch wenn sich die Situation zwischen Stadt und Land mitunter unterschied, prägte diese Mangelerfahrung auch über die 1950er-Jahre hinaus die Gesellschaft - und ihr Verhältnis zum Fleisch. „Durch das Hungertrauma kam es in den Jahren des Aufschwungs zu einem weitverbreiteten Heißhunger auf Fleisch“, hält Hirschfelder fest. Als Beispiel führt er an, dass der Konsum von Schweinefleisch zwischen 1950 und 1960 von 19 auf beinahe 30 Kilogramm pro Kopf und Jahr zunahm. Der Konsum von Geflügelfleisch verdreifachte sich sogar. Ein Trend, der anhielt, Fleisch zur Massenware werden ließ und dem Kochen zur Ernährung das Grillen als Freizeitbeschäftigung an die Seite stellte. In dieser Zeit stieg der Fleischkonsum insgesamt auf über 60 Kilogramm pro Kopf und Jahr und pendelt auf diesem Niveau auch in den kommenden Jahrzehnten.

Im ländlichen Kißlegg trieb die Lust auf Fleisch die Menschen auch in die Metzgerei Sontag. Der Betrieb lief gut, es wurde kräftig investiert, beschreibt Sontag die Zeit, in der sein Vater die Metzgerei führte und baulich an neue Hygienevorschriften anpasste und modernisierte. Er hatte sie 1977 von seiner Mutter Maria Sontag übernommen, die die Geschäfte nach dem Tod ihres Mannes zwölf Jahre lang geführt hatte. „Das erste, was mein Vater gemacht hat, war, die Wirtschaft zu schließen“, sagt Sontag. Und er stellte Personal ein. Seither gibt es in der Metzgerei auch einen Produktionsmeister.

Fleischkonsum nimmt trotz neuer Sichtweisen nicht ab

„In den 1980er- und 90er-Jahren kam man dann auf die Idee, dass es gar nicht so gut ist, so viel Fleisch zu essen, wie man kann“, fasst Philipp Sontag heute etwas lapidar zusammen, was seinerzeit als Gesundheitsbewusstsein in die gesellschaftliche Mitte drang. Auftrieb erhielt der Vegetarismus-Gedanke auch durch die BSE-Krise, Gammelfleischskandale und ethische Überlegungen zur Massentierhaltung. Einen durchschlagenden Effekt auf den Fleischkonsum in Summe scheint es allerdings nicht direkt zu geben. Erst in jüngerer Zeit bahnt sich möglicherweise eine Trendumkehr an.

Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) etwa geht für das vergangenen Jahr von einem Pro-Kopf-Verzehr von 52 Kilogramm aus. Das sind mehr als vier Kilogramm weniger als noch 2021. Laut BLE haben die Deutschen damit 2022 so wenig Fleisch gegessen wie seit gut 30 Jahren nicht mehr. Im Zehn-Jahres-Vergleich sank der Pro-Kopf-Verzehr demnach sogar um knapp neun Kilogramm.

Was den Betrieb in den 2000er-Jahren herausforderte

Als Philipp Sontag die Metzgerei 2007, damals gerade 27 Jahre alt, übernahm, sei sie baulich top dagestanden. Auch an Arbeit mangelte es ihm nicht. „Gleichzeitig sind die Zahlen immer schlechter geworden.“ Einfach weiter machen wie bisher, das war auch für Sontag absehbar, würde in Zeiten, in denen die Effekte von Überangebot, Discountern und Ideen zu veganer und vegetarischer Ernährung durchschlugen, nicht gehen.

Sontag hielt an Bewährtem fest. Geschlachtet wird noch immer im Haus selbst, die Tiere kommen aus der näheren Umgebung. Und er führte Neues ein wie das Dry-aged Beef in amerikanischer Schnittführung, etwa das T-Bone. „Ich habe gemerkt, dass die Menschen es interessiert, wenn ich davon erzähle, was ich mache“, sagt er. Und machte dieses Talent zum Geschäft. In der „Fleischbühne“, einem Veranstaltungsraum oberhalb der Metzgerei, vermittelt Sontag in Kursen Wissen ums Fleisch und dessen Zubereitung - und macht satte Menschen wieder hungrig.

Das Umfeld, in dem sich Philipp Sontag heute mit seiner Metzgerei behauptet, ist ein anderes geworden. Nicht erst seit sich die Kritik am Fleischkonsum von einer ethischen Debatte um Massentierhaltung oder das Töten von Lebewesen zur Klimakritik ausweitete. Persönliche Anfeindungen, weil er Tiere schlachtet, dürfte sein Ur-ur-ur-Großvater noch nicht gekannt haben. Dabei erlebt Philipp Sontag auch eine andere Seite. „Junge Menschen, die das Denken anfangen“, wie er sagt. Soll heißen: Menschen, die sich bewusst fürs Fleischessen entscheiden, sich aber dafür interessieren, wie die Tiere lebten - und starben. Und die sich nicht vor dem Gedanken verstecken, dass „zwischen Rind und Steak der Tod eines Lebewesens steht“, wie Metzgermeister Sontag sagt.

Ein Lehr-Schlachthof zur Wissensvermittlung

Wenn es nach ihm ginge, dürfte sich dieser Gedanke in Zukunft wieder deutlicher ins Bewusstsein rücken. 175 Jahre nachdem die Metzgerei Sontag entstand, will der heutige Betriebsinhaber den Menschen das Metzgerhandwerk wieder näherbringen. „Ich wünsche mir einen kleinen Schlachthof - mit einem Platz, von dem aus vorbereitete Zuschauer die Tötung sehen können.“