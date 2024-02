Feuerlöscher aus dem Fenster geworfen

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich laut Polizeibericht ein 18-jähriger Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in der Immenrieder Straße am Mittwochnachmittag. Gegen 17 Uhr randalierte er im Gebäude und warf dabei unter anderem einen Feuerlöscher durch ein Fenster im dritten Stock. Außerdem zerschlug er mehrere Porzellanteile. Dabei verletzte sich der 18-Jährige leicht, weitere Verletzte gab es nicht. Der junge Mann musste vom anwesenden Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden. Aufgrund seines Gesundheitszustands wurde er schließlich in ein Fachkrankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.