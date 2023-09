Festakt zur Zusammenkunft des Parlamentarischen Rats

Die Gemeinde Kißlegg veranstaltet am Sonntag, 10. September, 19 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Landtagsabgeordneten Raimund Haser im Neuen Schloss Kißlegg eine Feierstunde anlässlich des 75. Jubiläums des Zusammentretens des sogenannten Parlamentarischen Rates im September 1948.

Beim Festakt soll laut Pressemitteilung der Gemeinde Kißlegg den damals handelnden Personen, aber auch den Grundfesten unseres Staates, die das Grundgesetz widerspiegelt, in diesen unruhigen Zeiten ein Denkmal gesetzt werden. Höhepunkt des Festaktes wird die Rede der Justizministerin des Landes Baden–Württemberg, Marion Gentges (CDU), sein. Die Gemeinde Kißlegg lädt alle Bürgerinnen und Bürger aus Kißlegg und Umgebung herzlich ein an der Veranstaltung teilzunehmen.

Vom 1. September 1948 an traten in Bonn 65 stimmberechtigte Mitglieder zusammen, die jeweils von ihren Länderparlamenten der drei westlichen Besatzungszonen entsandt wurden. 27 von ihnen gehörten der damals neu gegründeten CDU/CSU an. Aufgabe des Parlamentarischen Rates war es, unter Billigung der Alliierten eine Verfassung für den westdeutschen Staat auszuarbeiten. Präsident des Rates war der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer. Das Projekt glückte — am 8. Mai 1949, genau vier Jahre nach der Kapitulation des Deutschen Reiches, verabschiedete der Parlamentarische Rat den Entwurf des Grundgesetzes, das schließlich von den Alliierten akzeptiert und am 23. Mai 1949 verkündet wurde. Seither markiert dieser Tag und damit die Arbeit des Parlamentarischen Rates den Beginn der Bundesrepublik Deutschland.