Farny–Brauerei blickt auf bislang umsatzstärkstes Jahr zurück

Die Farny–Brauerei mitsamt ihrem Hotel blickt auf das umsatzstärkste Jahr ihrer Geschichte zurück. Das sagte Geschäftsführer Elmar Bentele bei der jüngsten Einweihung des Erweiterungsbaus. Weniger gute Nachrichten gab es die Landesgartenschau betreffend, hier kam Farny als Bierlieferant nicht zum Zug.

Bentele spricht von „fairem Wettbewerb“

In Sachen Landesgartenschau Wangen und dem Bier– und Mischgetränke–Zuschlag an die Konkurrenz aus der bayrischen Nachbarschaft hegte Geschäftsführer Elmar Bentele im Gespräch mit Schwäbische.de jedoch keinen Groll: „Ich wünsche der Stadt Wangen eine wirklich schöne und erfolgreiche Landesgartenschau. Uns hat man signalisiert, dass unser Kristallweizen auch mit in den Ausschank kommen soll.“

Empfohlene Artikel Bier und Hotel Im Farny–Hotel gibt es jetzt mehr als 100 Betten q Kißlegg

Sehr gerne hätte man die Landesgartenschau begleitet, man habe sich auch darum beworben, so Elmar Bentele. Aber: „Es herrschten andere Prioritäten, als wir dachten. Es war jedoch eine faire Ausschreibung, ein fairer Wettbewerb. Dass wir nicht zum Zuge kamen, ist nicht schön, aber es ist, wie es ist.“

13,5 Millionen Euro Umsatz sind Rekord

Deutlich erfreulicher ist Benteles Blick zurück auf das vergangene Jahr und die jüngste Entwicklung: „Wir hatten 2022 als Brauerei und Hotel zusammen unser bislang umsatzstärkstes Jahr und es deutet sich an, dass 2023 noch besser wird.“ 13,5 Millionen Euro betrug demnach der Umsatz im vergangenen Jahr. Die Gastronomie erhole sich langsam wieder, auch wenn es weniger Betriebe gebe, so der Farny–Geschäftsführer weiter. Innerhalb der Brauerei seien es insbesondere das Hofgutsbier, das Helle und das Kristallweizen, die überproportional verkauft werden konnten.

Das Kristallweizen ist eines der bestverkauften Biere von Farny. (Foto: Roland Rasemann )

„Dennoch sind die Herausforderungen enorm und werden nicht kleiner“, sagt Bentele: „Die Kostensteigerungen sind exorbitant.“ Dies gelte für die Energieversorgung ebenso wie für die Rohstoffe, die um das Doppelte gestiegen seien: „Aber auch alles andere, von den Kronkorken bis zum Etikettenpapier, ist deutlich teurer geworden.“ Dies führte auch bei Farny im Frühjahr zu Bierpreiserhöhungen.

Erholungsphase bei den Investitionen

Im Bereich Investitionen werde man sich jetzt erst einmal eine Erholungsphase nehmen, so Bentele. Mittelfristig stehe die Sanierung des Sudhaus–Dachs und eine Be– und Entlüftungsanlage im Flaschenkeller in der Planung. „Aktuell führen wir ein Energiemonotoring durch, mit dem Ziel, eine Strategie zu entwickeln, um in einem adäquaten Zeitraum zwischen 2030 und 2035 und technologieoffen unseren CO₂-Abdruck deutlich zu verringern“, blickt Bentele voraus. Inhaltlich seien dabei Hackschnitzel, Photovoltaik und gegebenenfalls auch Wasserstoff das Thema und spielten eine Rolle.