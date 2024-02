Fahrzeugbrand führt zu Sperrung der A 96

Der Brand eines Fahrzeugs hat am Sonntagmorgen dafür gesorgt, dass die A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch Süd für rund zwei Stunden gesperrt werden musste. Das teilt die Polizei mit. Ein 22-Jähriger hatte während der Fahrt bemerkt, dass sein BMW zu brennen begann. Er lenkte den Wagen auf den Standstreifen, wo dieser vollständig in Flammen aufging. Der 22-Jährige konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit 19 Wehrleuten vor Ort und löschte das Feuer. Der Abschleppdienst kümmerte sich um das Fahrzeugwrack, an dem Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.