Im Kißlegger Ortsteil Immenried entsteht derzeit ein Bürgerwald. Er soll die biologische Vielfalt fördern und zugleich bürgerschaftliches Engagement stärken. Jetzt soll aus einem Teil des Waldes wieder Moor werden.

Wald am Holzmühleweiher wird umgestaltet

Seit Beginn des ökologischen Mitmach-Projektes vor etwa einem Jahr arbeiten die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg, die Gemeinde Kißlegg und die Ortschaft Immenried eng zusammen. Was das konkret bedeutet, beschreibt die Bürgerstiftung in einer Pressemitteilung: Eine zwei Hektar große Waldfläche unweit des Holzmühleweihers, wird in den nächsten Jahren standortgerecht, klimastabil und naturnah mit Biotopen für viele Pflanzen- und Tierarten entwickelt. Der Wald gehört der Gemeinde Kißlegg.

An dem Projekt sollen sich Bürger bei sogenannten Pflegetagen beteiligen können. Vier solcher Tage gab es bereits. „Auch der Kindergarten und die Grundschule werden mit eingebunden, damit die Kinder hautnah das Ökosystem Wald kennenlernen und sich über Waldarbeiten informieren können“, schreibt die Stiftung.

Fichten auf der Vernässungsfläche wurden entfernt

Anfang Februar nun wurde ein großer Schritt zur Umgestaltung des Bürgerwalds gegangen. Ziel ist es, einen Teil der Fläche zu vernässen. Der hiebsreife, allerdings relativ labile Fichtenbestand wurde zuerst gefällt und das Holz mit einer Raupe aus der zukünftigen Vernässungsfläche gerückt. Direkt im Anschluss wurden die in diesem Bereich vorhandenen Entwässerungsgräben durch den Einbau von Spundwänden und Torf-Pfropfen verschlossen, sodass dort das Wasser auf der Fläche zurückgehalten wird.

Die Projektbeteiligten verbinden damit die Hoffnung, dass sich wieder ein gesunder Moorboden entwickelt. Um auf dem schon heute moorigen Untergrund überhaupt arbeiten zu können und um Bodenschäden zu minimieren, kam ein Spezialbagger mit Moorlaufketten zum Einsatz.

Wir haben einen Restbestand von seltenen Torfmoosen entdeckt. Christoph Mozer

„Wir haben einen Restbestand von seltenen Torfmoosen am Rande unseres Waldstücks entdeckt, deren Ausbreitung wir durch die Wiedervernässung unterstützen möchten“, schildert Christoph Mozer, Biotopverbundmanager der Gemeinde Kißlegg. Indem die ursprüngliche Beschaffenheit des Waldbodens wiederhergestellt wird, soll die Zersetzung der Torfschicht gestoppt und bestenfalls neuer Torf aufgebaut werden.

Diese Effekte erhoffen sich die Verantwortlichen

Durch diese Renaturierungsmaßnahme könnten langfristig viele Tonnen Kohlenstoff gespeichert und damit ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Gleichzeitig würden durch die neuen Biotope viele Rückzugsräume für verschiedenste Tier- und Pflanzenarten entstehen. Die Maßnahmen erhöhe die Wasserrückhaltefunktion des Waldes und biete damit vor allem während extremen Niederschlagsereignissen einen Baustein zum lokalen Hochwasserschutz, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Bereits im Vorfeld haben sich Bürger aus Immenried und Umgebung zusammengefunden, um an einem Samstag die Faulbäume und Fichtenverjüngung aus der bereits aufgelichteten und später dann zu vernässenden Fläche zu entfernen, teilt die Bürgerstiftung weiter mit. Dadurch sollen dem Boden Nährstoffe entzogen werden, um ein möglichst nährstoffarmes Milieu im Ökosystem zu erhalten und auch die Torfbildung zu begünstigen. Nicht nur der Moorboden, sondern auch viele Pflanzenarten profitieren ebenfalls von dieser Maßnahme.

Nächster Einsatz für die Pflegegruppe ist im Mai

Die ehrenamtliche Pflegegruppe hat nun einige Monate Verschnaufpause, bevor es im Mai wieder die tatkräftige Unterstützung möglichst vieler fleißiger Hände braucht, um erneut Jungwuchs und invasive Arten, wie Springraut, zu entfernen.

Wie sich die wiedervernässte Fläche entwickelt, wird die Zeit zeigen. Zukünftig sollen anstelle von Fichten, die sich weder auf zu trockenem noch zu nassem Untergrund wohlfühlen, standortgerechte Einzelbäume und Sträucher an den Randbereichen gesetzt werden. Der erste Pflanzeinsatz ist im kommenden Herbst geplant.

Weiterer Bestandteil dieser Renaturierungsmaßnahme ist zudem, einige Tümpel neu anzulegen, die Lebensraum für weitere Tier- und Pflanzenarten bieten und so die Biodiversität erhöhen.

Wer eine Waldfläche besitzt und Interesse daran hat, ein ähnliches Projekt umzusetzen, kann sich per Mail an die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg wenden: [email protected]