In Sachen schnelles Internet hat sich in Wangen und Kißlegg ein neuer Spieler aufs Brett begeben. Die Deutsche Glasfaser will offenbar in den beiden Gemeinden in den Breitbandausbau einsteigen, wenn die Bedingungen passen. Zu Details hält sich das Unternehmen derzeit noch etwas bedeckt.

In einer Pressemitteilung teilt die Deutsche Glasfaser mit, dass sie eine sogenannte Nachfragebündelung gestartet hat. Das bedeutet, dass das Unternehmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums Verträge mit Interessenten über einen Hausanschluss abschließt.

Genaue Gebiete und Stichtag noch nicht benannt

Aktuell nennt die Deutsche Glasfaser weder den Stichtag, bis wann Interessenten sich melden sollen, noch in welchen Gebieten konkret sie in Kißlegg und Wangen gegebenenfalls ausbauen möchte. Eine Sprecherin teilt auf Nachfrage mit, die Firma sei derzeit in der finalen Abstimmung mit den Gemeinden, um „die genauen Polygone (Orte) und Zeiträume (Stichtag) zu definieren“.

Faktisch lotet die Deutsche Glasfaser damit aus, ob sich der Breitbandausbau für sie rechnet. Denn in neues Glasfasernetz investieren wird die Deutsche Glasfaser dann, wenn jeweils mindestens 33 Prozent der in Frage kommenden Haushalte sich für einen Anschluss durch das Unternehmen entscheiden. Auf dessen Internetpräsenz heißt es:

Werden die 33 Prozent in der Nachfragebündelung nicht erreicht, zieht Deutsche Glasfaser sich aus dem Ort zurück und verlegt das Netz nicht. Die eingereichten Verträge sind damit ungültig und Ihre bisher gemachten Angaben werden aus unserem System gelöscht. Unternehmen Deutsche Glasfaser

Hintergrund sind Markterkundungsverfahren in den Kommunen

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser bezeichnet sich selbst als einen der führenden Glasfaserversorger für den ländlichen und suburbanen Raum. Sie plant, baut und betreibt Glasfasernetze. Dass sie nun in Wangen und Kißlegg aktiv werden will, hat mit sogenannten Markterkundungsverfahren zu tun, die beide Kommunen gemacht haben. Diese finden statt, wenn Kommunen selbst planen, den Breitbandausbau zu machen. Dabei wird auch abgefragt, ob nicht doch private Investoren aktiv werden wollen, also ohne Steuergeld ausgebaut werden kann. Die Deutsche Glasfaser hatte in dem Verfahren „die Hand gehoben“.

Wie Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher auf Nachfrage mitteilt, geht es dabei nicht um die weißen Flecken. Für diese mit weniger als 30 Mbit pro Sekunde versorgten Kißlegger Gebiete treibt die Gemeinde selbst den Glasfaserausbau voran. Es gehe um die sogenannten Grauen Flecken, Gebiete mit einer Internetgeschwindigkeit mehr als 30 und weniger als 100 Mbit pro Sekunde. Für den dortigen Ausbau war die Gemeinde vergangenen Jahr bei nötigen Fördergeldern leer ausgegangen. Für einen zweiten Anlauf sei erneut eine Marktabfrage nötig gewesen, so Krattenmacher. Die Deutsche Glasfaser habe dann Interesse am Glasfaserausbau in Kißlegg Ort angemeldet.

An dem Verfahren mit der Marktabfrage vor kommunalem, gefördertem Glasfaserausbau gibt es von kommunaler Seite immer wieder einmal Kritik unter dem Vorwurf „Gewinne privatisieren, Verluste verstaatlichen“. Den privaten Glasfaserversorgern wird dabei „Rosinenpickerei“ vorgeworfen. Für Gebiete, die sich wirtschaftlich nicht rechnen, bleibt dann nur der nachträgliche Ausbau durch die Gemeinde. Der Bund andererseits will sicherstellen, dass seine Förderung des kommunalen Ausbaus den privatwirtschaftlichen nicht verdrängt.