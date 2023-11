Das „Narrenbäumle“ in Kißlegg ist aufgestellt

Pünktlich um 11.11 Uhr sind in Kißlegg am Samstag die Zunfträte der Narrenzunft und der Fanfarenzug der Kolpingsfamilie vor dem Neuen Schloss aufmarschiert. Traditionell wird am Elften Elften das „Narrenbäumle“, eine kleine Tanne, von den Räten zum Wachstum animiert, dass daraus bis zur Fasnet der große Narrenbaum wird.

Auch Bürgermeister Dieter Krattenmacher begoss das mickrige Bäumchen und sah darin einen Beitrag zur Aufhübschung des Schlossparks. Für ihn gab es von Zunftmeister Hajö Schuwerk ein Surfbrett, denn so der Obernarr, „Dieter sucht den Super-Bademeister-Azubi fürs Strandbad, die Narrenzunft hilft gerne“.

Mit Spannung haben die rund 200 Besucher vor dem Neuen Schloss das Motto für die nächste Fasnet erwartet: Die Narrenzunft hängt an das 1200-jährige Gemeindejubiläum 2024 ein paar Nullen dran und feiert „12 Millionen Johr eiser Flecka ‐ von d'r Stoizeit bis heit“. Die Fasnet wird also eine Zeitreise durch Kißleggs Vergangenheit.