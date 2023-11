Kißlegg will in seinem Strandbad Obersee eine Fachkraft für Bäderbetriebe ausbilden. Das ist eine der Ideen, mit denen das Strandbad den Weg in die Zukunft finden soll. Denn neben viel Geld, das die Gemeinde für die Sanierung in die Hand muss, schwebt die Personalfrage als Damoklesschwert über der beliebten Freizeiteinrichtung.

Eines vorne weg: Dass das Strandbad erhalten bleiben soll, da waren sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung alle einig. „Solange es uns mit unserem Leiter des Bades Darius Krzisch gelingt, genügend Aufsichtspersonal zu finden, sollte der Betrieb im jetzigen Umfang aufrechterhalten werden“, empfiehlt auch die Verwaltung.

Und dabei sieht es gar nicht schlecht aus. In der unfallfreien Saison 2023 hielten Krzisch und sein Rettungsschwimmerteam das Bad an 116 Tagen offen. Für den Aufsichtsdienst an den Wochenenden stellten sich 22 DLRGler zur Verfügung. Die Verwaltung rechnet damit, dass das Strandbad im kommenden Jahr personell ähnlich gut aufgestellt sein wird.

Fehlt Personal, muss das Bad schließen

Die Sache hat nur einen Haken: Fällt Fachpersonal aus, im schlimmsten Fall mehrfach und für längere Zeit, muss das Bad geschlossen werden. Und auch perspektivisch sieht Bürgermeister Dieter Krattenmacher Personalprobleme aufkommen. Denn neue Fachkräfte gibt der Markt quasi nicht her. „Das Problem wird auch auf Kißlegg zukommen.“

Eine Idee, um dem Problem beizukommen, ist dabei selbst auszubilden. Für diesen Ansatz gab es Zustimmung aus den Reihen der Räte. Angedacht ist, mit einem anderen Bad einen gemeinsamen Ausbildungsplatz anzubieten, da das Strandbad ein reiner Sommerbetrieb ist. Die Hoffnung ruht offenbar auf einem gestandenen Quereinsteiger, der den Sommersaisonjob mit hoher Einsatzbereitschaft angehen will. Zudem will und muss die Gemeinde das Bad sanieren. „Mit einem modernen und aufgehübschten Bad bekommt man dann vielleicht auch einfacher Leute“, hoffte etwa Gemeinderat Christoph Dürr.

Konzepte für Betrieb ohne Personal untersucht

„Das Prinzip Hoffnung allein reicht nicht“, goss indes Bürgermeister Dieter Krattenmacher „Wasser in den Wein“. Er glaube nicht daran, dass die junge Generation sich in Scharen zu Fachkräften für Bäderbetriebe ausbilden lasse. Bereits heute würde deutschlandweit eine fünfstellige Zahl an Fachkräften in diesem Bereich fehlen. Deshalb schlage man auch Konzepte vor, „wie man das Bad mit weniger oder auch ohne Fachpersonal fahren kann“.

Dabei geht es um den Betrieb des Naturbads als reine Badestelle. Wie und ob das möglich wäre, hat die Gemeinde neben anderem von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen untersuchen lassen. Diese kommt in ihrem Gutachten zum Kißlegger Strandbad zu der Einschätzung, dass das Strandbad in eine reine Badestelle ohne Personal zurückgebaut werden kann. Denkbar ist dabei offenbar, die Schwimmbecken durch einen Zaun abzutrennen, und nur dieses Freibad mit Personal zu betreiben.

Die Wasserattraktionen Badeinsel, Wasserspielgerät und Sprunganlage sind zu entfernen, abzusperren oder umzugestalten, ist im Gutachten für diesen Fall zu lesen.

Becken und Technik müssen saniert werden

Das Strandbad hat indes auch noch eine bauliche Weiche für die Zukunft zu stellen. Denn die Bausubstanz stammt in ihren Grundzügen aus den 1960er-Jahren. Trotz zwischenzeitlicher Sanierungen wird die Gemeinde in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand nehmen müssen, um das Bad zu modernisieren. Eine erste, grobe Kostenschätzung stellt die Größenordnung von zwei Millionen Euro in den Raum.

Dabei geht es vor allem um die Sanierung des Schwimmbeckens samt Badewassertechnik. Aber auch bei den Gebäuden und auf dem Gelände gibt es Dinge zu tun ‐ angefangen von einem undichten Dach, über neue Fenster, weiteren Solarkollektoren für Warmwasser, einem größeren Fahrradabstellplatz bis hin zu neuen Holzbolen beim Seezugang oder neuem Zaun. Insgesamt 14 solcher anzugehenden Dinge listet die Gemeinde auf.

Noch ist nichts beschlossen

Mit der Information des Gemeinderats am Mittwochabend ist die Diskussion um die Weichenstellung für die Zukunft des Kißlegger Strandbads nun eröffnet. Beschlossen wurde dabei noch nichts. Noch ist auch unklar, ob es überhaupt eine Ausbildungsstelle wird geben können. Bürgermeister Krattenmacher warb indes bereits schon kräftig für den Job: „Herr Krzisch scheint mir ein sehr glücklicher Mensch zu sein: Im Standbad wird man glücklich, nicht nur als Badegast.“

Das Kißlegger Strandbad besuchten in diesem Jahr zwischen Mai und September insgesamt 55.446 Badegäste. Die Gemeinde verzeichnet gut 110.000 Euro an Einnahmen aus dem Badebetrieb, darunter 14.000 Euro Parkplatzgebühren. Wie bei kommunalen Bädern üblich, ist auch das Strandbad ein Zuschussbetrieb. Zwischen 175.000 und 250.000 Euro Abmangel fallen laut Kämmerer Roland Kant je nach Jahr für das Bad an.