Die Gemeinde Kißlegg lässt das marode Grüne Haus im Ortskern abbrechen. Rund 24.000 Euro veranschlagt sie dafür. In der kommenden Sitzung soll der Gemeinderat die Arbeiten an ein Abbruchunternehmen vergeben. Erste Ideen, was an der Stelle des heutigen Gebäudes in der Dr.-Franz-Reich-Straße 11 entstehen soll, sind offenbar schon wieder vom Tisch.

Diese Ideen hatte ein Architekt

Im November vergangenen Jahres hatte der beauftragte Architekt Wolff Stottele seine Ideen für eine künftige Gestaltung vorgestellt: Einen Bau, der an eine Art halboffenen Carport erinnert. Dieser würde die bisherige Gebäudekante nachempfinden, aber auch den Durchblick Richtung Rathaus gewähren.

Nutzbar wäre die Anlage dann etwa für eine Solaranlage auf dem Dach, Parkplätze, eine öffentliche Toilette, E-Ladestationen, Fahrradparkboxen oder auch als überdachte Veranstaltungsfläche. In Stein gemeißelt wurde seinerzeit noch nichts. Stottele riet allerdings dringend davon ab, einfach abzureißen, und eine Kiesbrache als Parkplatz zu hinterlassen.

Gemeinderat überzeugt sich von Abrissreife

Noch im Dezember hatte sich der Gemeinderat bei einer Begehung vom schlechten Zustand des Gebäudes überzeugt. Mittlerweile, so teilte Bauamtsleiter Manfred Rommel in der Februarsitzung des Gemeinderats mit, hat es zudem noch einen größeren Wasserschaden im Haus gegeben.

Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen hatte der Rat sodann den Abbruch des Grünen Hauses beschlossen unter der Bedingung, dass auch der Wiederaufbau bauordnungsrechtlich möglich wäre.

Nicht alle stimmen ohne Zukunftsplan zu

Vor allem die SPD hatte sich zunächst dafür ausgesprochen, das Gebäude und damit günstigen Wohnraum zu erhalten zu versuchen. Auch mit der Einsicht in die Abrissreife des Gebäudes stimmte SPD-Fraktionsvorsitzender Josef Kunz einem Abrissbeschluss ohne Zukunftsplan nicht zu. Tatsachen zu schaffen, ohne zu wissen, was komme, das unterstütze er nicht, sagte er seinerzeit.

Bürgermeister Dieter Krattenmacher hatte sich auf den Standpunkt gestellt, weiteres Geld in das Gebäude zu investieren sei nicht sinnvoll. Er sah die Zukunftsfrage, was auf der dann freien Fläche einmal geschehen solle, beim künftigen Gemeinderat.

Benannt wurde in der Februarsitzung auch, dass die ersten Architektenideen nicht in der Form kommen sollen. Näheres zu Wiederaufbau und Neunutzung des Grundstücks wurden für einen späteren Zeitpunkt angekündigt. Ob es solche bereits bei der Sitzung am Mittwoch, 13. März, geben wird, ist fraglich. Die Tagesordnung kündigt lediglich die Vergabe der Abbrucharbeiten an.

Weitere Ratsthemen: Ganztagsbetreuung und Gewerbefläche

Der Kißlegger Gemeinderat kommt zu einer öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 13. März, ab 18 Uhr im Neuen Schloss, Esthersaal, zusammen. Anfragen aus der Bürgerschaft setzt die Verwaltung gegen 19:30 Uhr an. Zuvor geht es auch um den Kindergartenbedarfsplan 2024/25 und die Ganztagsbetreuung an der Grundschule und im Kindergarten St. Hedwig. Befassen wird sich das Gremium zudem mit der Entschädigung vor ehrenamtliche Tätigkeiten, der Gebührenkalkulation für die dezentrale Abwasserbeseitigung sowie einer möglichen Ausweisung einer Gewerbefläche in Waltershofen.