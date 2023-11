Die Gemeindeverwaltung will das „Grüne Haus“ im Kißlegger Ortskern abreißen. Das alte Wohnhaus in der Dr.-Franz-Reich-Straße 11 beherbergt derzeit nur noch den Fairteiler ‐ und es ist baulich in einem sehr schlechten Zustand. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden nun Ideen vorgestellt, wie der Bereich nach einen Abbruch gestaltet und genutzt werden könnte. Bei den Räten stießen die Pläne auf geteiltes Echo.

Einfach nur abbrechen und ein Kiesbrache als Parkplatz hinterlassen, davon riet Architekt Wolff Stottele vom Büro EUS, der auch das Löwen-Projekt in Kißlegg betreut, dringend ab. „Das tut der Ortsmitte nicht gut“, sagte er und riet den ortsbildlichen Charakter mit den engen und schrägen Gassen an der Stelle zu bewahren. Als Ersatz für das Gebäude stellte er einen Bau vor, der an eine Art halboffenen Carport erinnerte.

Überdachter Platz mit öffentlichem WC

Dieser würde die bisherige Gebäudekante nachempfinden, aber auch den Durchblick Richtung Rathaus gewähren. Seine Überdachung könnte eine Solaranlage tragen. Platz wäre nach Vorstellung der Verwaltung dort dann etwa für Stellplätze, auch für Fahrräder, eine öffentliche Toilette, einen Verkaufsautomaten, abschließbare Boxen für E-Bikes und auch für E-Ladestationen. Auch als überdachter Platz für kleine Veranstaltungen oder als Regenschutz für Markttage kann sich Bürgermeister Krattenmacher die neu gestaltete Örtlichkeit dann vorstellen.

Geteilte Meinung im Kißlegger Rat

Die Ideen fanden unter den Räten unterschiedlichen Widerhall. Christoph Dürr (CDU) befand Abbruch und Vorschläge für gut. Er würde „Herrn Stottele da einfach vertrauen“. Auch Monika Dobler (SPD) nahm die Pläne als „super Idee“ wohlwollend auf. Ihr Fraktionskollege Josef Kunz indes war ganz andere Meinung: „Ich kann da gar nicht mitgehen.“ Wo überall Wohnungen fehlten, dürfe man als Gemeinde kein Haus abbrechen, argumentierte er, man finde sicher Leute, die so günstiges Wohnen brauchen würden.

(Foto: )

Skeptisch zeigte sich auch Hubert Braun (GOL/ELK), der Autoparkplätze im Ortskern zu schaffen als „nicht zeitgemäß“ bezeichnete. Die Überdachung, wie sie gezeigt wurde, hielt er zudem für zu niedrig für sinnvolle PV. Daniela Frick (CDU) schwebte gar vor, über der unteren Dienstleistungsfläche Wohnungen zu nutzen und erst darüber eine Solaranlage zu setzen. Bernd Dux (FWV) sprach sich dafür aus, das Gebäude abzureißen und neue Pläne voranzutreiben: „Es ist doch klar, dass man das Haus nicht erhalten kann.“ Und Simone Schlotthauer (SPD) erinnerte Architekt und Verwaltung daran, dass man sich einen Tagesordnungspunkt zuvor beim Löwen noch dafür ausgesprochen hatte, das Nachhaltigste zu tun, was es gebe: Das Haus erhalten. „Ich würde mir wünschen, dass hier auch zu machen.“

Suche nach neuem Standort für den Fairteiler

Aktuell ist die Dr.-Franz-Reich-Straße 11 nicht mehr bewohnt. Lediglich die Foodsharer-Gruppe betreibt dort einen Fairteiler, einen Ort, wo Lebensmittel abgegeben und abholt werden können, die sonst im Müll landen würden. Wie Bürgermeister Dieter Krattenmacher erwähnte, sucht die Gemeinde bereits einen alternativen Ort dafür. Sie hat dabei offenbar das DRK-Heim im Blick.

Dass das Haus abgerissen werden könnte, überrascht Beate Högerle von der Kißlegger Foodsharer-Gruppe, die den Fairteiler betreut, nicht. „Für unsere Zwecke ist es perfekt, aber die Substanz ist schon sehr schlecht.“ Der Gruppe sei von Anfang an klar gewesen, dass sie nicht ewig dort werde bleiben können und sie wisse die Unterstützung der Gemeinde mit diesem öffentlich zugänglichen Raum sehr zu schätzen. Über alternative Orte habe man noch nicht gesprochen.

Nun aufgekommen war der Abbruch des 2017 von der Gemeinde gekauften Gebäudes übrigens im Zusammenhang mit der Parkplatzfrage für den ehemaligen Gasthof Löwen, der als Bürgerhaus saniert wird. Offenbar fürchtete die Verwaltung Genehmigungsprobleme wegen fehlender Parkplätze und schielte mit der Solarüberdachung in Richtung Nachhaltigkeitspunkte, die dem Löwen angerechnet werden könnten. Mittlerweile geht Architekt Stottele aber offenbar davon aus, dass die bisherigen Parkmöglichkeiten zumindest formal ausreichen.

Entschieden wurde noch nichts

Entschieden wurde in der Ratssitzung am vergangenen Mittwoch indes noch nichts. Statt über den Abriss abstimmen zu lassen, will Bürgermeister Krattenmacher den Räten nun Gelegenheit geben, in das Haus zu schauen, „um abzuschätzen, ob es überhaupt noch vertretbar ist, da Geld reinzustecken“.