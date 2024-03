Brandgeruch lag am Sonntagmorgen in Waltershofen in der Luft. Weil Anwohner in dem Kißlegger Ortsteil aus einem ehemaligen Gehöft am Ortsrand Rauch aufsteigen sahen, riefen sie die Feuerwehr.

Bewohnerin bemerkte offenbar nichts

Die Abteilung Waltershofen und die Hauptabteilung aus Kißlegg rückte gegen 9.45 Uhr mit etlichen Fahrzeugen an. Dazu Feuerwehr und Johanniter. Denn das Anwesen war bewohnt.

Nach SZ-Informationen bemerkte die Bewohnerin, die sich zu dem Zeitpunkt im Badezimmer befand, nichts von der Rauchentwicklung. Sie wurde von Atemschutzträgern der Feuerwehr aus der Wohnung geholt.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Frau blieb nach ersten Informationen unverletzt. Durch das schnelle Reagieren der Nachbarn konnte offenbar Schlimmeres verhindert werden. Der Grund für die starke Rauchentwicklung war den vorläufigen Erkenntnissen zufolge ein Ofenbrand, den die Feuerwehrleute noch rechtzeitig löschen konnten.