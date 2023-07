Betrunkener Lkw–Fahrer beschädigt Leitplanke

Unter Alkoholeinfluss hat ein 58 Jahre alter Lkw–Fahrer am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Kißlegg und Wangen mehrere Unfälle verursacht. Der Schwerlastfahrer kam laut Polizeibericht auf seinem Weg nach Wangen kurz vor der Auffahrt auf die A 96 bei Wangen Nord nach rechts von der Straße ab. Er fuhr derart wuchtig auf die Leitplanke, dass er diese über rund 50 Meter abriss. Das Metall verkeilte sich unter seinem Fahrzeug und brachte es letztlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der 58–Jährige verletzte sich bei der Kollision schwer. Er wurde im Nachgang in ein Krankenhaus gebracht. Da er laut einem Alkoholtest deutlich mehr als 2 Promille intus hatte, wurde ihm dort zudem eine Blutprobe entnommen. Bei der Begutachtung der Unfallstelle entdeckte die Polizei, dass der Lkw–Fahrer schon zuvor auf der Fahrt eine Brücke touchiert haben muss. Weiter deuteten die Unfallspuren darauf hin, dass das Fahrzeug in deutlichen Schlangenlinien unterwegs gewesen ist und schon vor der Kollision mit der Leitplanke mehrfach ins Bankett gefahren war. Beim Zusammenstoß mit der Leitplanke riss zudem die Tankwanne des Lkw auf, sodass eine große Menge Diesel austrat. Dies wurde durch die Hilfe der Feuerwehr großteils beseitigt, das Umweltamt prüft am Donnerstag weitere Maßnahmen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 58–Jährigen.