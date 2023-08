Zwei Wochen Urlaub hat Bernhard Stengele (60), seit Februar Umweltminister (Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz) und stellvertretender Ministerpräsident in Thüringen, mit seiner Familie in Kißlegg verbracht. Im Interview äußerte sich der Politiker von Bündnis 90/Die Grünen und einstige Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter zu vielen privaten, aber auch politischen Themen und gibt dabei einen kleinen Einblick in seinen Alltag.

Herr Stengele, gerade durfte man Sie in der Kulturnacht gemeinsam mit Tilman Schauwecker im Stück „Aufm Goddesagger“ erleben. Theater im Urlaub — ist das nicht Stress?

Nein, das ist für mich Erholung pur. Freunde treffen, mit ihnen gemeinsam etwas unternehmen, das ist Urlaub. Ich habe sogar wegen der Kulturnacht um zwei Tage verlängert. Wir haben zu Beginn meines Urlaubs den Alten Gottesacker als Spielort angeschaut, hatten drei Proben. Bei unserer Collage ging es um Vergänglichkeit und Krieg, da ist der Gottesacker ein idealer Ort. Das Besondere an unserem Stück war, dass wir den recht ernsten Text im Dialekt sprachen — und er dennoch seine Tiefe entfalten konnte. Ich engagiere mich gerne in gemeinsamen Projekten, seien sie nun theatralisch, politisch oder sozial. Seit März fahre ich regelmäßig mit Hilfstransporten in die Ukraine hinein. Ich finde es richtig und wichtig, dass wir diese Barbarei in der Kulturnacht thematisierten. Schön auch, dass wir mit Natilia Horkuschora eine ukrainische Sängerin mit dabei hatten, die mit Pianist Paul Amrod für die musikalische Ebene sorgte.

Was haben Sie denn sonst in Ihrem Urlaub unternommen und können Sie in Kißlegg auch einfach nur einmal Mensch sein?

Ja klar, die Leute hier sind freundlich. Wir waren, auch wenn es etwas kälter war, im Strandbad Obersee, im Bauernhofmuseum in Wolfegg und haben in einem Demeterhof in der Nähe von Immenried gelebt, wo wir auch Zeit im Stall verbracht haben. Radtouren, viel Natur, Geschwister und Freunde besuchen gehörten ebenfalls zu unserem Urlaub. Und dann war ich auch beim Grünen–Sommerfest in Bodnegg, bei dem ich den politischen Freunden aus Oberschwaben und dem Allgäu die Situation in Thüringen nahegebracht habe.

Sie kommen in den Kißlegger Biergarten mit dem Rad und ohne Begleitung. Ist das in Thüringen so auch möglich?

Personenschutz habe ich in Thüringen nur bei ganz besonderen Anlässen. In der Regel kann ich mich frei bewegen, fahre auch in Thüringen viel mit dem Rad. Bei den Terminen als Minister oder stellvertretender Ministerpräsident verhalten sich die Leute meistens sehr freundlich und zuvorkommend, immer jedenfalls ganz korrekt. Anders ist es, wenn ich im Kontext als Grüner auftrete. Im Parteizusammenhang wird es zunehmend schwieriger. Das gilt auch für unsere Mitglieder: Es ist aktuell keine angenehme Situation, sich zu den Grünen zu bekennen.

2024 wird in Thüringen wieder gewählt. Während die AfD in jüngsten Umfragen auf rund 33 Prozent kommt, kämpfen die Grünen wohl wieder um den Wiedereinzug in den Landtag…

Das ist richtig. Im Sommer 2022 haben wir noch damit rechnen können, dass wir uns auf 6,5 bis sieben Prozent verbessern. Jetzt sind wir wieder drunter. Im Moment behandelt uns die Opposition wie den Hauptgegner. Selbst die Linke wird nicht so hart kritisiert. Ähnlich im Bund. Dort kann man übrigens auch feststellen, dass in einer Dreier–Konstellation die Anforderungen für eine Regierung erheblich höher sind als in einer Zweier–Koalition.

Der erste AfD–Landrat Deutschlands in Sonneberg, eine Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen — wie läuft es aus ihrer Sicht denn gerade so politisch in Thüringen?

In der Minderheitsregierung ist es so, dass wir auf die CDU angewiesen sind. Sie wiederum ist sehr kurvenreich auf der Suche nach ihrem Profil. Mehrheitsfindungen sind dadurch logischerweise zäh.

Wer Anträge einbringt, läuft gleichzeitig Gefahr, dass auch die AfD zustimmt, um Chaos zu stiften. Das sind komplizierte Prozesse im Landtag und beeinträchtigt auch die Gesetzgebung. Bernhard Stengele

In meiner Ministerarbeit spüre ich dies gerade beim Windbeteiligungsgesetz, mit dem wir für eine Ertragsbeteiligung von Kommunen und Bürger kämpfen und mehr Akzeptanz von Windkraftanlagen erreichen wollen. In den Kommunalparlamenten stellt sich für uns Bündnisgrüne die Problematik der Zusammenarbeit mit der AfD insofern nicht, da wir sehr selten Mehrheitsbeschaffer sind. Für uns ist die sogenannte Brandmauer daher zu leisten. Grundsätzlich ist es vor allem für die CDU schwierig zu vermeiden, dass die AfD mit ihr abstimmt. Da beschreibt Friedrich Merz leider nur die Realitäten — und die Berliner Politik fordert etwas, was in der Praxis kaum durchzuhalten ist. Zu Landrat Robert Sesselmann kann man nur sagen, dass die Wahlbeteiligung bei 60 Prozent lag und demokratisch verlief, auch wenn ich in ihm keinen Demokraten sehe.

Das klingt ja nicht gerade nach einer vergnügungssteuerpflichtigen Arbeit…

Ja und Nein. Was ich als äußerst positiv empfinde, ist, dass ich im Ministerium auf eine sehr hohe Motivation bei den Mitarbeitern, aber auch bei Experten, Verbänden, Umweltschützern und anderen treffe, auch wenn nur wenige bei den Grünen sind. Das macht mir wirklich jeden Tag Freude. Es gibt so viele großartige Initiativen, so viele Leute, die sich toll engagieren. Ich bin gerne in Thüringen. Ich habe dort schon so viele interessante Menschen kennengelernt wie selten irgendwo sonst. Sie erbringen einen enormen Einsatz. Es ist wichtig, dass man das nie vergisst. Was die Regierung betrifft, ist ein sehr verbindendes Element übrigens der Zukunftsfonds, den wir für mehr Tempo bei der Energiewende und dem Erreichen der Klimaneutralität auflegen wollen.

Und was betrachten Sie als nicht so positiv in Ihrer politischen Arbeit?

Schwierig für mich ist, dass ich permanent gegen Erzählungen, gerade in Bezug auf das GEG–Gesetz („Heizungsgesetz“) ankämpfe, die faktisch falsch sind. Jeden Tag werde ich damit konfrontiert und erkläre, dass niemand enteignet wird, niemand jemanden zwingt, die Heizung rauszureißen, dass die Wärmepumpe funktioniert — auch wenn das ja ein Bundesgesetz und kein Landesgesetz ist. Das ist frustrierend, zumal ich mich im Bundesrat dafür eingesetzt habe, dass Holz– und Pelletheizungen weiterhin als ökologische Heizungen gelten.

Wie erklären Sie sich denn die Wahl– und Umfrageergebnisse der AfD in Thüringen und was kann man tun?

Die AfD ist überall ein immer stärker werdendes Phänomen, nicht nur in Thüringen, auch wenn sie dort besonders stark ist. Nehmen wir einmal die Landratswahl in Sonneberg und die Unterstützungszusage der Parteien für den CDU–Kandidaten, um den AfD–Kandidaten zu verhindern. Die Sorge der Bürgerinnen und Bürger, dass der Weg wieder wie in DDR–Zeiten in eine Einheitspartei führt, ist groß. Die AfD spielt dies aus und präsentiert sich als „einzig wahre Oppositionspartei“. Wenn sich die Parteien jenseits der AfD aber gegenseitig derart in die Pfanne hauen, wie in den letzten Monaten, verlieren ebenso alle demokratischen Parteien. Wir müssten im Grunde genommen wie in der Schweiz zu einem Konsensmodell kommen. Nochmal zu den Ursachen. Ein großer Unterschied zwischen Thüringen und Baden–Württemberg ist die Kapitalbildung. Statistisch gesehen hat jede Person in Baden–Württemberg dreimal so viel Kapital angesammelt. Thüringen hat fast Vollbeschäftigung, aber die Leute haben keine Rücklagen oder flüssigen Geldmittel. Sie haben große Sorgen vor Überforderung und Enteignung. Zudem fehlt den Menschen im Osten aus verständlichen Gründen häufig das Grundvertrauen in den Staat.

Und wie betrachten Sie die Zusammenarbeit mit den Linken?

Parteipolitisch bin ich ja noch nicht so lange unterwegs. Über unseren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow kann ich sagen: Er ist seriös, integer und verlässlich. Zu ihm habe ich Vertrauen. Etliche bei den Linken in Thüringen sind gute Partner. Aber als Partei stecken sie in einer mächtigen Krise. Sahra Wagenknecht hat mit ihrer Debatte um die Identitätspolitik einen Punkt gefunden. In Thüringen ist beispielsweise die Debatte um die Elterngeld–Obergrenze von 150.000 Euro Einkommen im Jahr für die meisten Menschen absurd. Das ist dort eine völlig fiktive Zahl, mit der sie nichts zu tun haben. Diese Politik ist vielen zu elitär.

Was haben Sie selbst politisch schon vorangebracht?

Ich habe einen Reparaturbonus aufgelegt, der den Bürgern bis zu 100 Euro Unterstützung bringt, wenn sie Dinge zur Reparatur bringen. Auch das „Energy Sharing“ ist mein Thema. Da geht es um die Möglichkeit, von Bürgern erzeugten Strom zu einem günstigen Preis an die Nachbarn und nicht ins Netz weiterzugeben. Geschaffen haben wir auch die Hitze Toolbox, ein Onlinetool für alle Kommunen, das benennt, was man bei Hitze tun soll, um sich und die Kommune aktuell und perspektivisch zu schützen. Und dann soll das „Grüne Band“, die frühere Todeszone und Grenze zwischen Ost und West, die jetzt ein begehbares Naturdenkmal ist, zum Unesco–Welterbe werden. Das ist eine große Sache, der Antrag läuft.

Zum Abschluss noch eine private Frage: Gibt es — durch Sie — in Thüringen regelmäßig Kässpätzle und sprechen Sie dort auch schwäbisch?

Niemals. Als Schauspieler habe ich ja hochdeutsch gelernt und verwende das in Thüringen auch. Das „Hochdeutsch–Schwäbisch“, wie Kretschmann es beispielsweise spricht, beherrsche ich nicht. Für mich gilt: entweder ganz oder gar nicht. Hier in Kißlegg wird natürlich schwäbisch g`schwätzt, das geht fast gar nicht anders, wenn ich hier bin. Kässpätzle mache ich regelmäßig mit dem Hobel von Tante Hilda, den ich seit über 30 Jahren mit mir führe. Dumm ist nur, dass die Leute, die sich das immer wieder wünschen, vielleicht denken, ich kann gar nichts anderes. Dabei bin ich ein ganz passabler Koch.