Bau der Kißlegger Bahnunterführung kommt in die Gänge

Die Planungen für die lang ersehnte Beseitigung des beschrankten Bahnübergangs in Kißlegg gewinnt offensichtlich etwas an Fahrt. Bürgermeister Dieter Krattenmacher äußerte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung zumindest entsprechend zuversichtlich.

Dort berichtete er, dass die Deutsche Bahn wohl die Gesamtplanung übernehmen werde. Das sei auch Wunsch der Gemeinde. Der Rathauschef rechnet auch damit, dass 2025 das Planfeststellungsverfahren beginnen könne, also die Bauleitplanung für Projekte dieser Art. Die Federführung hätte dabei das Eisenbahnbundesamt. Kommt es so, wäre dies ein wesentlicher Unterschied zu dem ähnlich gelagerten Projekt in Wangen. Dort hat das Regierungspräsidium Tübingen den Hut auf.

Hoffnung auf Minister-Zusagen

Bleibt indes die Frage der Finanzierung. Und auch hier zeigt sich Krattenmacher vorsichtig optimistisch. Für Februar kommenden Jahres habe sich Landesverkehrsminister Winfried Hermann zu einem Besuch in Kißlegg angekündigt. Für den hofft er darauf, dass Hermann dann gute Kunde in Form von Finanzierungszusagen im Gepäck hat.

Wann letztlich gebaut werden und Kißleggs Verkehrsproblem Nummer eins verschwinden kann, ist indes offen. Klar ist: Allein das Planfeststellungsverfahren kann dies ‐ auch angesichts Wangener Erfahrungen ‐ mehrere Jahre dauern. Von der anschließenden reinen Bauzeit ganz abgesehen. Dennoch sagt Dieter Krattenmacher unterm Strich: „Das ist eine sehr positive Entwicklung. Ich bin jetzt zuversichtlich, dass wir das noch erleben werden.“