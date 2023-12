Autofahrerin gerät ins Schleudern und landet auf Leitplanke

Zu einem Verkehrsunfall mit mildem Ausgang ist es am Donnerstagmorgen gekommen. Eine 39 Jahre alte Fiat-Fahrerin geriet gegen 9.45 Uhr zwischen Dürren und der Autobahnauffahrt aufgrund Schneeglätte ins Schleudern. Das teilte die Polizei mit. Ihr Fiat drehte sich dabei und prallte mit dem Heck gegen einen entgegenkommenden Opel. In der Folge prallte der Fiat in eine Leitplanke. Der 84-jährige Opel-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.